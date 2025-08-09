Pracovať dlho a pracovať efektívne nie je to isté. Nový trend hovorí o ľuďoch, ktorí robia rovnakú chybu

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Zotrvať v práci do večera neznamená, že pracujete lepšie.

Tráviť v práci dlhé hodiny sa ešte stále vníma ako znak pracovnej morálky a oddanosti. No čoraz viac výskumov aj skúseností ukazuje, že dĺžka pobytu v kancelárii automaticky nezaručuje vyššiu produktivitu.

Podľa portálu Metro sa v pracovnom prostredí objavuje nový fenomén známy ako „clock-botching“. Ide o situáciu, keď síce ostávate v práci dlhšie, ale nie preto, že by ste chceli podať extra výkon, ale jednoducho nestíhate. Tento pojem vznikol zo spojenia anglických slov „clock“ (hodiny) a „botch“ (zbabrať, pokaziť), teda v doslovnom preklade „zbabrať čas“. Clock-botching je o tom, že sa čas v práci naháňa, no nie efektívne využíva.

Foto: Pexels

Prečo sa v práci zdržiavate dlhšie?

Niektorým z vás možno viac vyhovuje ticho po skončení bežného pracovného dňa. Otvorené kancelárie (tzv. open space) bývajú počas dňa plné ruchu a rozptýlení, a tak sa skutočná práca presúva až na večer. Iní zasa môžu poobede zažívať stav hlbokého sústredenia, známy ako „flow“ (alebo aj „stav toku“), počas ktorého sa vám darí napredovať rýchlo a efektívne, a jednoducho nechcete túto koncentráciu prerušiť.

Foto: Pexels

No častým dôvodom býva aj slabý time manažment, teda zlá organizácia času počas dňa, príliš veľa mítingov, ktoré by sa dali nahradiť e-mailom, alebo zbytočné odkladanie úloh (prokrastinácia). Výsledkom je, že pracovný deň sa predlžuje nie preto, že chcete, ale preto, že musíte. Niekedy za tým môžu byť aj systémové problémy, ako zle nastavený rozvrh, priveľa prerušení, chýbajúci čas na nerušenú prácu počas dňa. Všetko dôležité sa tak posúva až na čas po pracovnej dobe.

Clock-botching nie je to isté ako „len byť prítomný“

