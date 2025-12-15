Pozor na to, čo a kde kupujete: Slovensko zahlcuje každoročný fenomén, pekári si už nevedia rady

Ilustračná foto: TASR - Milan Kapusta

Nina Malovcová
SITA
Zväz varuje pred rastúcim nelegálnym predajom sladkostí.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) upozorňuje na výrazný nárast nelegálneho predaja zákuskov, koláčov a vianočného pečiva na internete a sociálnych sieťach. Tento nelegálny obchod podľa zväzu vedie k výrazným stratám pre štátny rozpočet, ktoré ročne dosahujú takmer 20 miliónov eur.

Podľa SZPCC sa počet inzerátov s ponukou nelegálne vyrábaných sladkostí zvyšuje, čím rastú aj daňové úniky a finančné straty štátu v čase, keď všetci podnikatelia aj obyvatelia musia šetriť pre ozdravovanie verejných financií. Ilegálni výrobcovia často využívajú dotované ceny energií určené pre domácnosti, pričom svoju výrobu vedú v súkromných bytoch, domoch, garážach alebo pivniciach, čím získavajú nespravodlivú výhodu oproti oficiálnym podnikateľom.

Problém sa rozširuje aj do ďalších oblastí potravinárstva

„Situácia sa rozširuje aj do iných oblastí potravinárstva, ako sú mäsové výrobky či hotové jedlá. Preto by sa táto problematika mala stať súčasťou boja proti daňovým únikom, ktorý zdôrazňuje minister financií Kamenický,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Foto: TASR/Daniel Stehlík

Zväz realizoval v rokoch 2022 a 2023 prieskum na internete a sociálnych sieťach, ktorý ukázal, že stovky ľudí po celom Slovensku sa venujú nelegálnej výrobe potravín. V tých časoch štát prichádzal o približne 12 miliónov eur ročne, no s rastom cien energií a daní sa tieto straty zvýšili.

Zväz žiada intenzívnejšie kontroly zo strany štátu

„Napriek najvyššiemu výberu daní v histórii štátu, tieto prichádzajú od zodpovedných oficiálnych podnikateľov. Politici nemôžu naďalej zaťažovať len serióznych podnikateľov a prehliadať ilegálne podnikanie fyzických osôb,“ dodal Lapšanský. Zväz vyzýva zodpovedné orgány za bezpečnosť potravín, ochranu zdravia a finančnú správu, aby zintenzívnili kontroly a zasiahli proti nelegálnemu predaju.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje viac ako 520 členov z celého Slovenska, od samostatne zárobkovo činných osôb po veľké pekárne, a zamestnáva viac ako 12 200 pracovníkov. Členovia zväzu zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov a cestovín na Slovensku.

