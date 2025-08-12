Požiar bytového domu pri Dunajskej Strede: Hasiči evakuovali 135 osôb a jedného hada

Foto: Hasičský a záchranný zbor

Tomáš Mako
TASR
Požiarom bol zasiahnutý balkón a dve izby bytu.

Hasiči zasahovali v utorok predpoludním pri požiari bytu na siedmom poschodí bytového domu vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda.

Pri udalosti došlo k intoxikácii piatich osôb, ktoré sa nadýchali splodín horenia. Hasiči im poskytli predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do starostlivosti záchranárov. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Zachránili aj hada, ktorého našli v jednom z bytov

„Zasahujúci hasiči dostali požiar v krátkom čase pod kontrolu a následne začali so záchranou obyvateľov bytovky. Súčasne prebiehalo odvetrávanie požiarom zasiahnutých priestorov a ich prieskum. Počas zásahu našli v jednej z miestností hada, ktorého bezpečne vyniesli a odovzdali majiteľom,“ priblížili.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Na mieste zasahovalo 14 profesionálnych hasičov so siedmimi kusmi techniky spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Čiližská Radvaň, Dolný Štál a Okoličná na Ostrove.

