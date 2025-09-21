Požiadal vás o ruku? Môže to byť len spôsob, ako vás chce umlčať, tieto signály to prezradia

Každý vzťah sa skôr či neskôr dostane do bodu, keď je potrebné rozhodnúť sa, či urobiť ďalší krok, alebo sa vydať každý vlastnou cestou. Zásnuby sa tak môžu stať skúškou, ktorá odhalí, či ide o úprimný záväzok, alebo len o gesto, ktoré má umlčať pochybnosti a napätie.
Ako uviedol magazín Metro, podľa prieskumu spoločnosti Thortful prichádza tento zlomový okamih v priemere po dva a pol roku, keďže bežné čakanie na žiadosť o ruku je približne dva roky a sedem mesiacov. Ak sa zásnuby odkladajú, jeden z partnerov môže nadobudnúť pocit, že musí na druhého vyvíjať tlak, a práve v takýchto prípadoch hrozí, že namiesto romantického rozhodnutia príde na rad takzvaný „umlčiavací prsteň“.
Keď prsteň znamená viac než len lásku
„Umlčiavací prsteň“ je označenie pre zásnubný prsteň, ktorý partner daruje nie z úprimnej túžby, ale z pocitu, že musí splniť očakávania. Psychoterapeutka Debbie upozorňuje, že ide o vážny varovný signál vo vzťahu. „Keby som o niečom takom počula počas terapie, spochybňovala by som, či sú obaja partneri naozaj naplno rozhodnutí pre tento záväzok a vzťah,“ vysvetľuje.
Príkladom je príbeh ženy, ktorá sa na internetovom fóre Reddit priznala, že sa obáva práve takéhoto návrhu. Jej partner jej totiž povedal, že „vlastne neverí na manželstvo“. Otvorene mu vyjadrila túžbu sa v budúcnosti vydať a jeho odpoveď znela, že by to urobil, aby ju urobil šťastnou. Pre ňu to však nebolo uistenie, ale dôvod na obavy, či nejde o prsteň z povinnosti.
