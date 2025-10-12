Postup STVR vzbudzuje pozornosť. Pripravenú investigatívnu reportáž o odstrele medveďov neodvysielala, vraj bola „zle pripravená“

Slovenská televízia a rozhlas sa uchýlila k netradičnému kroku. Jednu zo svojich pripravených reportáží v investigatívnej relácii Reportéri nečakane neodvysielala. Týkala sa odstrelu medveďov na Slovensku.
S informáciou prišiel Denník N, podľa ktorého sa televízia tak rozhodla len niekoľko hodín pred plánovaným odprezentovaním reportáží. Tie mali byť odvysielané na televíznom kanáli Jednotka.
Reportáž však vyšla iba jedna a celá relácia tak mala iba 15 minút, pričom moderátorka ani televízia svoj postup nijako nevysvetlila či dokonca ani neoznámila. Vysvetlenie poskytla až vo svojom stanovisku pre Denník N – reportáž redaktorky Radky Novotnej vraj bola zle pripravená, bola nevyvážená a mala viaceré obsahové nedostatky.
Problémom bola chýbajúca odpoveď ministerstva
Podľa Denníka N sú zamestnanci STVR zo samotného rozhodnutia aj komunikácie zaskočení. Zároveň prezradili pozadie situácie. Vedenie televízneho spravodajstva a publicistiky zastavilo odvysielanie reportáže údajne pre chýbajúce stanovisko rezortu životného prostredia, ktoré si STVR vyžiadalo pred niekoľkými týždňami, avšak bez odpovede.
Reportáž o odstrele medveďov bola pripravená už niekoľko dní, vo forme upútavky bola propagovaná aj na sociálnych sieťach či v samotnom vysielaní relácie Reportéri.
