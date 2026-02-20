Posledné slová herca Erica Danea pred smrťou: Poslal ich svojim dcéram, dojímajú celý svet

Foto: Netflix

Tomáš Mako
Netflix zverejnil rozhovor a posledné slová herca Erica Danea.

Streamovacia služba Netflix dnes zverejnila film o známom hercovi Ericovi Daneovi, ktorý včera (19. 2.) zomrel po boji s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). 

Kratší film „Slávne posledné slová“, ktorý má dĺžku 50 minút, zachytáva rozhovor herca s režisérom Bradom Falchukovom. Film mal byť zverejnený až po jeho smrti.

V emotívnom rozhovore herec spomenul niekoľko kritických udalostí v jeho živote, spomenul napríklad jeho boj s alkoholom a drogami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Netflix US (@netflix)

Na konci rozhovoru do kamery uviedol niekoľko slov, ktoré adresoval svojim dcéram Billie a Georgii. V rámci nich im dal štyri rady do života. „Billie a Georgia, ste moje srdce. Ste moje všetko. Dobrú noc. Ľúbim vás. Toto sú moje posledné slová,“ ukončil svoj príhovor.

