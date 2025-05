Poslancov sme sa pýtali, či je na Slovensku „radosť pracovať“: Záborská hovorí o nerovnosti žien, Hlas o „rodinnej karte“

Ženy na Slovensku zarábajú v priemere o 18,4 % menej ako muži. Znamená to, že posledné dva mesiace v roku pracuje každá žena zadarmo – bez odmeny a bez nároku na ňu. Do 7. júna 2026 musí Slovenská republika do Zákonníka práce implementovať smernicu EÚ o rovnakom odmeňovaní.

Platová priepasť medzi mužmi a ženami nie je jedinou témou, ktorá sa dotýka pracujúcich ľudí. Aktuálnymi problémami sú aj vyváženie súkromia a kariéry, poskytovanie psychologického poradenstva, či nízka minimálna mzda. Tá je od 1. januára stanovená na 750 eur mesačne.

V 4. kvartáli roku 2024 bolo na Slovensku zaznamenaných asi 145 300 nezamestnaných osôb. Ide o medziročný pokles o 7,5 %. Najvyššiu nezamestnanosť hlási Prešovský kraj, kde presahuje 9 %, naopak, najnižšiu nezamestnanosť majú Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj.

Tieto a aj ďalšie témy sú pravidelne otvárané práve 1. mája. Ten je na Slovensku štátnym sviatkom, známym ako Sviatok práce. Okrem toho ide aj o deň, kedy sme sa stali členmi Európskej únie. 1. máj je však u nás naďalej venovaný predovšetkým oslave pracujúceho ľudu, jeho odhodlania a prínosu pre spoločnosť.

Interez oslovil poslancov NR SR, aby zodpovedali niekoľko otázok týkajúcich sa pracovných podmienok a predstáv o riešení problémov.

Otázky:

Sú pracovné podmienky na Slovensku podľa vás nastavené rovnoprávne, férovo a dôstojne? Zodpovedajú 21. storočiu?

Plánujete zmeny, ktoré by na Slovensku prispeli k vyváženiu súkromného a pracovného života? Ako ich chcete zabezpečiť?

Nevidíte problém v nedostatočnej ochrane duševného zdravia zamestnancov?

Odpovedajú: Ján Blcháč, Martina Bajo Holečková, Veronika Remišová, Anežka Škopová, Simona Petrík, Anna Záborská, Beáta Jurík a Michal Bartek.

