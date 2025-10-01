Popri deťoch a chaose sa strácajú jeden druhému. Petra Sliacka priznala fázu, ktorá preveruje ich vzťah s partnerom

Byť rodičom je dar aj skúška zároveň. Niekedy sa rodina ocitne v období, keď láska a partnerstvo musia čeliť neustálemu tlaku každodennosti.
Na svojom Instagrame o tom napísala Petra Sliacka. Vo svojom príspevku uviedla, že po narodení tretieho dieťaťa prechádza s manželom fázou, ktorá preveruje ich vzťah. Opísala chaos dní, nedostatok času jeden na druhého aj presvedčenie, že hoci je to teraz nesmierne náročné, verí v spoločné zvládnutie.
Prežíva náročné obdobie
Petra bez prikrášlení priznala, že aktuálne sa s partnerom cítia stratení v kolotoči povinností a rodičovských výziev. „Náš domov je plný – troch detí, troch hlasov, troch malých svetov, ktoré nás denne pohltia. A niekde medzitým všetkým sa úplne strácame my dvaja,“ napísala. Priznala tiež, že obdobie po narodení dieťaťa je veľkou skúškou aj pre partnerský život.
„Úprimne, toto je zatiaľ najťažšie obdobie, aké sme mali, ako partneri. Najmladší má len 5 mesiacov, starší potrebujú svoje, manžel rieši firmu a ja doma prežívam nekonečný kolotoč dní a nocí bez oddychu. Deti nás prečíslili, prehrávame 3:2, a aj keď je u nás ktokoľvek tretí, stále je čo robiť. Na spoločný oddych či rande čas neostáva a v tom všetkom je náš vzťah úplne vzadu.“ Dodala však aj kúsok nádeje: „Ale verím, že aj toto raz prejde. Že keď prežijeme tento chaos, nájdeme sa znovu – možno trochu iní, ale stále spolu.“
