Poplach v žilinskej škole: Matka nahlásila desivý plán manžela. Ten chcel ísť do školy a zabiť vlastnú dcéru

V Žiline dnes ráno zasahovali policajti po tom, čo matka nahlásila mimoriadne znepokojujúcu informáciu. Muž jej mal oznámiť, že smeruje do školy, kde sa nachádza ich dcéra, s úmyslom pripraviť ju o život.
Dievča je v poriadku a muž skončil v rukách polície. Informácie priniesla TV Markíza, ktorá upozornila, že policajti muža zadržali a dieťa je v bezpečí.
Matka nahlásila hrozivý telefonát od manžela
Žena zavolala na políciu vo štvrtok ráno po tom, čo ju manžel kontaktoval so znepokojujúcou informáciou. Tvrdil jej, že je na ceste do školy v Žiline, kde sa práve nachádzala ich dcéra, a plánuje ju usmrtiť.
Na miesto okamžite dorazili policajné hliadky, ktoré zabezpečili objekt školy, uzamkli vstupy a prehľadali celé okolie. Muž sa tam však nenachádzal. Situáciu ešte zhoršovala informácia, že má byť držiteľom zbrojného preukazu a má doma aj zbrane.
Kukláči po ňom pátrali viaceré hodiny, až ho nakoniec krátko po desiatej dopoludnia vypátrali a zadržali. V čase zadržania pri sebe podľa dostupných informácií nemal žiadnu zbraň.
