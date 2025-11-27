Bývanie na Slovensku je menej dostupné: Hypotéky stúpajú, najhoršie to má táto skupina ľudí. Ceny ešte môžu rásť

Ilustračná foto: Unsplash

Martin Cucík
SITA
Hypotekárny boom nebol spôsobený tým, že ľudia si bývanie mohli lepšie dovoliť, ale skôr psychológiou trhu a obavami, že ceny opäť porastú.

Cenová dostupnosť bývania na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne menila a jej vývoj sa často rozchádzal s aktivitou na hypotekárnom trhu. Vyplýva to z novembrovej správy o finančnej stabilite, ktorú zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).

Podľa nej počas pandémie aj po nej nebola dostupnosť bývania hlavným faktorom, ktorý by zásadne ovplyvňoval chuť Slovákov zadlžovať sa na kúpu nehnuteľností. NBS pripomína, že prudký rast cien nehnuteľností do leta 2022 spolu s nárastom úrokových sadzieb v rokoch 2022 až 2023 výrazne zhoršil dostupnosť bývania.

Situácia sa začala zmierňovať až neskôr, keď ceny nehnuteľností ustúpili a sadzby postupne klesali, pričom pomohol aj rast príjmov domácností. Napriek tomu je dostupnosť bývania stále zhruba o desatinu horšia než dlhodobý priemer.

Trh sa neriadil trendom

Zaujímavé však je, že hypotekárny trh sa týmto trendom očividne neriadil. Dokonca v máji 2022, keď boli ceny nehnuteľností na historických maximách, banky poskytli rekordný objem hypoték. Podobné odpojenie fundamentov a správania kupujúcich sa ukázalo aj v roku 2024, keď sa trh opäť prudko rozbehol napriek tomu, že dostupnosť bývania sa zlepšovala len mierne.

Najmä v časoch silného rastu cien dokážu očakávania o ďalšom raste prevážiť nad fundamentmi,“ uvádza NBS. Hypotekárny boom tak nebol spôsobený tým, že ľudia si bývanie mohli lepšie dovoliť, ale skôr psychológiou trhu a obavami, že ceny opäť porastú. Rozpor medzi dostupnosťou bývania a rastom hypoték však vysvetľuje aj samotná štruktúra dlžníkov.

Kým modelová domácnosť bola v rokoch 2021 až 2022 čoraz viac zaťažená splátkami, realita bola miernejšia. Skutočná zaťaženosť splátkou nerástla tak prudko, čo súviselo so zmenami na strane dlžníkov aj parametrov úverov. Priemerný príjem ľudí žiadajúcich o hypotéku rástol rýchlejšie ako priemerná mzda v ekonomike, čo podľa centrálnej banky znamená, že na trh prichádzalo viac domácností s nadpriemernými príjmami.

Výrazne pomohlo aj to, že kupujúci čoraz viac využívali vlastné úspory, priemerné LTV (Loan to Value – pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti, pozn. red.) tak klesalo. Rástol aj podiel úverov poskytovaných dvom spoludlžníkom. Tento trend prispel k tomu, že trh bol stabilnejší a noví dlžníci nepadali okamžite do rizikových kategórií.

Ak je viac žiadateľov, šance na hypotéku sú vyššie

Podľa NBS pritom rast príjmových skupín v hornom kvartile prispel k zníženiu modelového rizika, keďže práve títo žiadatelia boli najaktívnejší. V tejto skupine zároveň výrazne rástol podiel ľudí, ktorí už jednu hypotéku v minulosti mali. V kategórii nad 35 rokov ide až o 64 % žiadateľov. Aj domácnosti s nižšími príjmami si však dokázali zachovať prístup k úverom na bývanie, a to za cenu vyššej splátkovej záťaže a častejšieho využívania spoludlžníkov, nižšieho LTV či dlhších splatností.

NBS upozorňuje, že práve kombinácia týchto faktorov im umožnila kupovať aj drahšie nehnuteľnosti v rámci ponuky. Modely banky napríklad ukazujú, že ak o úver nežiada jeden, ale viacerí spoludlžníci, priemerný žiadateľ sa dokáže posunúť v cenovej kategórii nehnuteľností až o 24 percentuálnych bodov vyššie.

NBS však upozorňuje, že hoci trh dokázal reagovať a prispôsobiť sa, najviac zaťažené sú práve nižšie príjmové skupiny a mladí ľudia. Aby získali vlastné bývanie, siahajú na hranice dostupných limitov a čoraz viac riskujú. Aj preto by podľa centrálnej banky mohlo pomôcť rozšírenie ponuky nájomného bývania či legislatívne opatrenia, ktoré by obmedzili vlastníctvo viacerých nehnuteľností napríklad vyšším zdanením. Súčasné úverové limity považuje NBS za kľúčový nástroj ochrany pred neprimeraným zadlžovaním domácností.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V areáli školy našli nádobu s neznámym obsahom: Bol na nej nápis adresovaný ukrajinskému prezidentovi.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
V Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví KičaV Jasnej vzniká ďalší masívny developerský projekt: Atrakciou má byť samotná príroda a nie „lunaparky“ za milióny, vraví Kiča
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac