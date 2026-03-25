Poplach v európskej elektrárni: Narazil do nej dron, ktorý priletel z Ruska. Vláda plánuje zasadnutie

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Zasiahnutý bol komín elektrárne Auvere na severovýchode Estónska.

Do komína elektrárne v Estónsku v stredu ráno narazil dron, ktorý priletel zo vzdušného priestoru Ruska, uviedla estónska služba pre vnútornú bezpečnosť (ISS). Pri incidente sa podľa nej nikto nezranil ani nebola poškodená energetická infraštruktúra. Vláda plánuje mimoriadne zasadnutie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Dron na územie Estónska podľa miestnej televízie ERR prenikol približne v čase, keď bol neďaleký prístav Usť-Luga v severozápadnej európskej časti Ruska terčom ukrajinského dronového útoku. Zasiahnutý bol komín elektrárne Auvere na severovýchode Estónska pri meste Narva na hraniciach s Ruskom.

Nebol to úmysel

Úrad generálnej prokuratúry uviedol, že bezpilotné lietadlo nebolo namierené priamo na elektráreň alebo na Estónsko vo všeobecnosti. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie s cieľom objasniť okolnosti. „Toto sú dôsledky rozsiahlej agresívnej vojny Ruska,“ poznamenal šéf ISS Margo Palloson a zároveň vyjadril obavy z toho, že sa podobné incidenty budú opakovať aj v budúcnosti. Jeho úrad tiež vyzval ľudí, ktorí mohli byť svedkami incidentu, aby sa ozvali.

Estónska ministerka spravodlivosti Liisa Pakostová informovala, že vláda sa má v stredu dopoludnia zísť na mimoriadnom zasadnutí v súvislosti so zásahom dronu. Ten podľa spoločnosti Enefit Power, ktorá elektráreň Auvere prevádzkuje, nespôsobil žiadne škody na zariadení. Neočakáva preto výrazný vplyv na estónsku elektrickú sieť.

Dron vstúpil v noci na pondelok aj na územie Litvy. Tamojšia premiérka Inga Ruginiené potvrdila, že priletel z Ukrajiny a pôvodne bol zapojený do útoku proti Rusku, ale zrejme zablúdil a zrútil sa do zamrznutého jazera Lavysas asi 20 kilometrov od hranice s Bieloruskom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tip na výlet
1 na 1
Najnovšie články

