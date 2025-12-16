Ponáhľajte sa, miesta sa míňajú: Železnice sa pripravujú na sviatky, ZSSK očakáva prudký nárast cestujúcich

Foto: SITA/ZSSK

Nina Malovcová
SITA
Dopravca odporúča miestenky.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) očakáva so začiatkom sviatočného obdobia zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Podľa dopravcu ide tradične o jedno z najsilnejších období roka, keď sa ľudia presúvajú za rodinou a blízkymi naprieč Slovenskom.

ZSSK priebežne sleduje obsadenosť spojov, pričom najväčší dopyt predpokladá na trase Bratislava – Žilina – Košice. Aktuálne je priemerná obsadenosť najvyťaženejších diaľkových vlakov približne 76 percent, pričom v nasledujúcich dňoch sa očakáva jej ďalší nárast. Dopravca však uvádza, že cestujúcim vie zatiaľ ponúknuť dostatok voľných miest.

Expresy jazdia každú hodinu

Diaľkové expresné vlaky na linke Bratislava – Košice premávajú každú hodinu od rána do večera. Na severnej trase jazdí denne približne 30 expresov s celkovou kapacitou okolo 17 500 miest na sedenie. Podľa ZSSK to umožňuje rovnomernejšie rozloženie cestujúcich počas dňa a širší výber spojov.

Ilustračné foto: TASR (Henrich Mišovič)

V novom grafikone vlakovej dopravy, ktorý platí od 14. decembra, jazdia expresy Tatran a Kriváň rýchlejšie, pričom najrýchlejší spoj zvládne trasu Bratislava – Košice za 4 hodiny a 53 minút. Nový cestovný poriadok priniesol aj rozšírenie priameho spojenia bez nutnosti prestupu na náhradnú autobusovú dopravu, napríklad na linkách Bratislava – Banská Bystrica, Zvolen – Košice či Humenné – Košice.

Obnovené nočné spoje a lepšie prepojenie regiónov

Lepšie prepojenie stredného Slovenska zabezpečujú aj rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice, ktoré po novom pokračujú až do Žiliny. Obnovené sú aj nočné spoje, vrátane rýchlikov Zemplín z Bratislavy a medzištátnych vlakov EuroNight Slovakia z Prahy do Humenného.

ZSSK v súvislosti s očakávaným zvýšeným záujmom odporúča cestujúcim zakúpiť si k cestovnému lístku aj miestenku. Lístky je možné kúpiť prostredníctvom e-shopu ZSSK, aplikácie IDeme vlakom, ako aj v pokladniciach ZSSK alebo na poštách s príslušným servisným poplatkom.

