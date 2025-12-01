Pomôže to tisíckam Slovákov: Pošta rozširuje obľúbenú službu, sily spája s obľúbenou firmou

Foto: SITA/Andrea Mezeiová

Martin Cucík
TASR
Slovenská pošta pokračuje v rozširovaní AlzaBoxov.

Do siete Slovenskej pošty, ktorá má aktuálne 250 vlastných BalíkoBOXov, v 1. fáze spolupráce (od októbra až doteraz) postupne pribudlo 376 AlzaBoxov. Keďže technologicky sú podobné jej vlastným zariadeniam, s integrovaným monitorom, POS terminálom a skenerom čiarových kódov, zachová sa pohodlný výber a podaj balíkových zásielok, na ktorý sú zákazníci Slovenskej pošty zvyknutí. Informoval o tom tím komunikácie Slovenskej pošty.

V rozvoji našej infraštruktúry sme sa rozhodli pokračovať zodpovedne a udržateľne, v spolupráci s inými prevádzkovateľmi boxov, napojením sa na ich sieť samoobslužných zariadení. Vďaka AlzaBoxom zvyšujeme dostupnosť našich balíkových služieb, komfort pri prevzatí a podaní zásielok, a to s ohľadom na verejný priestor bez jeho ďalšieho zahusťovania a zvyšovania technologického smogu,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.

Sme radi, že Slovenská pošta sa rozhodla využiť našu sieť a priniesť tak zákazníkom ešte dostupnejšie a komfortnejšie doručovanie. V súčasnosti máme po celom Slovensku už viac ako 1100 AlzaBoxov a ich počet neustále rastie. V prípade záujmu zákazníkov sme pripravení poskytnúť Slovenskej pošte aj ďalšiu kapacitu,“ uviedla country manažérka Alzy Andrea Slaná.

Aj zaplatiť, aj podať zásielky

V AlzaBoxoch bude možné prevziať balíky a expresné zásielky vrátane platby za dobierku, ako aj podať zásielky (balíky a expresné zásielky uhradené online vopred, zásielky „bezplatné vrátenie tovaru“ do e-shopu, zásielky vybraných second hand platforiem).

Pri výbere AlzaBoxov, ktoré pošta zaradila do siete v prvej etape, rozhodoval najmä počet obyvateľov a dostupnosť poštových služieb v danej spádovej oblasti. Pošta tak vychádza v ústrety obyvateľom tých lokalít, v ktorých BalíkoBOXy doteraz chýbali. Posilní však aj najfrekventovanejšie miesta, kde kapacita vlastných boxov už nepostačuje.

Foto: Eliška Jindříšková, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zoznam zapojených zariadení je dostupný na webe Slovenskej pošty, v jej mobilnej aplikácii, kde každé nové zapojenie zákazník uvidí. E-shopy, ktoré využívajú balíkové služby s doručením „Na výdajné miesto“ alebo majú widget Slovenskej pošty, sa zoznam miest automaticky rozšíri. AlzaBoxy umožňujúce výdaj a podanie balíkových zásielok aj klientom Slovenskej pošty budú viditeľne označené logom spoločnosti.

Bezpečnosť na prvom mieste

Rovnako ako pri BalíkoBOXoch Slovenskej pošty aj AlzaBoxy spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti a spoľahlivosti. Zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že ich zásielky budú uložené v chránenom priestore prístupnom 24/7.

Jedinečná odberná lehota, ktorú ponúka Slovenská pošta, platí aj pre zásielky uložené v AlzaBoxoch. Ak si ich klienti nestihnú vyzdvihnúť v samoobslužnom zariadení, kde sú uložené štandardne dva dni, nebudú ihneď vrátené odosielateľovi, počkajú ich na pošte, o čom sú klienti včas informovaní. Od uloženia balíka do BalíkoBOXu alebo AlzaBoxu až po jeho vyzdvihnutie majú zákazníci zväčša až 18 dní, ak odosielateľ túto lehotu neskrátil.

Po vyhodnotení prvej fázy zapojenia AlzaBoxov do vlastnej infraštruktúry chce Slovenská pošta pokračovať v tejto stratégii zvyšovania počtu výdajných miest s cieľom vytvoriť najdostupnejšiu a najpohodlnejšiu sieť samoobslužných zariadení na Slovensku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovákom sa naplnia peňaženky: Od decembra sa tento príspevok rekordne zvyšuje. Pozrite sa, či sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac