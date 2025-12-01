Pomôže to tisíckam Slovákov: Pošta rozširuje obľúbenú službu, sily spája s obľúbenou firmou

Do siete Slovenskej pošty, ktorá má aktuálne 250 vlastných BalíkoBOXov, v 1. fáze spolupráce (od októbra až doteraz) postupne pribudlo 376 AlzaBoxov. Keďže technologicky sú podobné jej vlastným zariadeniam, s integrovaným monitorom, POS terminálom a skenerom čiarových kódov, zachová sa pohodlný výber a podaj balíkových zásielok, na ktorý sú zákazníci Slovenskej pošty zvyknutí. Informoval o tom tím komunikácie Slovenskej pošty.
„V rozvoji našej infraštruktúry sme sa rozhodli pokračovať zodpovedne a udržateľne, v spolupráci s inými prevádzkovateľmi boxov, napojením sa na ich sieť samoobslužných zariadení. Vďaka AlzaBoxom zvyšujeme dostupnosť našich balíkových služieb, komfort pri prevzatí a podaní zásielok, a to s ohľadom na verejný priestor bez jeho ďalšieho zahusťovania a zvyšovania technologického smogu,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
„Sme radi, že Slovenská pošta sa rozhodla využiť našu sieť a priniesť tak zákazníkom ešte dostupnejšie a komfortnejšie doručovanie. V súčasnosti máme po celom Slovensku už viac ako 1100 AlzaBoxov a ich počet neustále rastie. V prípade záujmu zákazníkov sme pripravení poskytnúť Slovenskej pošte aj ďalšiu kapacitu,“ uviedla country manažérka Alzy Andrea Slaná.
Aj zaplatiť, aj podať zásielky
V AlzaBoxoch bude možné prevziať balíky a expresné zásielky vrátane platby za dobierku, ako aj podať zásielky (balíky a expresné zásielky uhradené online vopred, zásielky „bezplatné vrátenie tovaru“ do e-shopu, zásielky vybraných second hand platforiem).
Pri výbere AlzaBoxov, ktoré pošta zaradila do siete v prvej etape, rozhodoval najmä počet obyvateľov a dostupnosť poštových služieb v danej spádovej oblasti. Pošta tak vychádza v ústrety obyvateľom tých lokalít, v ktorých BalíkoBOXy doteraz chýbali. Posilní však aj najfrekventovanejšie miesta, kde kapacita vlastných boxov už nepostačuje.
Zoznam zapojených zariadení je dostupný na webe Slovenskej pošty, v jej mobilnej aplikácii, kde každé nové zapojenie zákazník uvidí. E-shopy, ktoré využívajú balíkové služby s doručením „Na výdajné miesto“ alebo majú widget Slovenskej pošty, sa zoznam miest automaticky rozšíri. AlzaBoxy umožňujúce výdaj a podanie balíkových zásielok aj klientom Slovenskej pošty budú viditeľne označené logom spoločnosti.
Bezpečnosť na prvom mieste
Rovnako ako pri BalíkoBOXoch Slovenskej pošty aj AlzaBoxy spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti a spoľahlivosti. Zákazníci sa tak môžu spoľahnúť, že ich zásielky budú uložené v chránenom priestore prístupnom 24/7.
Jedinečná odberná lehota, ktorú ponúka Slovenská pošta, platí aj pre zásielky uložené v AlzaBoxoch. Ak si ich klienti nestihnú vyzdvihnúť v samoobslužnom zariadení, kde sú uložené štandardne dva dni, nebudú ihneď vrátené odosielateľovi, počkajú ich na pošte, o čom sú klienti včas informovaní. Od uloženia balíka do BalíkoBOXu alebo AlzaBoxu až po jeho vyzdvihnutie majú zákazníci zväčša až 18 dní, ak odosielateľ túto lehotu neskrátil.
Po vyhodnotení prvej fázy zapojenia AlzaBoxov do vlastnej infraštruktúry chce Slovenská pošta pokračovať v tejto stratégii zvyšovania počtu výdajných miest s cieľom vytvoriť najdostupnejšiu a najpohodlnejšiu sieť samoobslužných zariadení na Slovensku.
