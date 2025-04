Samuel Tomeček otvorene o zmene, ktorú dlho zvažoval: Podstúpil zákrok, aký by ste od neho nečakali

Sympatický spevák sa do povedomia verejnosti dostal už počas prvej série SuperStar, kde si okamžite získal množstvo fanúšikov svojím hlasom aj charizmou. Odvtedy je stálicou slovenskej hudobnej scény a nedávno sa rozhodol pre krok, ktorý súvisel s jeho vlastným komfortom.

Podľa portálu Topky sa umelec rozhodol riešiť rednutie vlasov zákrokom, ktorý čoraz častejšie podstupujú aj muži – transplantáciou. Kým mnohí Slováci cestujú za touto procedúrou do ďalekého Turecka, on sa rozhodol vyhľadať odborníka priamo na Slovensku. Do zákroku vložil nielen čas a energiu, ale aj dôkladnú prípravu a vlastný rešerš. Dnes verí, že išlo o správny krok, ktorý mu pomôže cítiť sa sebavedomo aj o desať rokov.

Vnútorný pocit nadovšetko

Na rozdiel od toho, čo by si možno verejnosť myslela, zákrok neabsolvoval pre okolie či partnerku, ale výlučne pre seba. „Nie, nie, v tomto prípade nie. Myslím, že ako sa ženy skrášľujú najviac nie pre druhých, ale preto, aby sa ony cítili dobre – tak ja tiež chcem byť raz aj tatko, ktorý keď pôjde na to rodičko…“ vtipne poznamenal spevák, pre ktorého bol zásadný dobrý vnútorný pocit.

Príprava do detailov