Poľský premiér o Ficovi: Po porážke Orbána nebude predstavovať problém, v EÚ je relatívne lojálny

Poľský premiér Donald Tusk, Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Blokovanie viacerých návrhov zo strany Maďarska vyvolávalo napätie.

Poľský premiér Donald Tusk v piatok vyhlásil, že premiér SR Robert Fico sa v európskych otázkach správa relatívne lojálne a podľa jeho slov nebude po porážke predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána predstavovať zásadný problém pre fungovanie Európskej únie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Premiér Fico – aký je, taký je -, ale v európskych otázkach sa snaží byť relatívne lojálny a myslím si, že môžem povedať, že mám na neho vplyv, pokiaľ ide o jeho správanie v Európe, a mám dôvody sa domnievať, že najmä po porážke Orbána nebude predstavovať zásadný problém,“ uviedol Tusk na tlačovej konferencii.

Foto: TASR – Martin Baumann

EÚ má opäť uveriť vo svoju silu

Predseda poľskej vlády to uviedol v reakcii na diskusiu o možnom zrušení princípu jednomyseľnosti v EÚ, ktorý v poslednom období vyvolal napätie najmä pre blokovanie niektorých rozhodnutí zo strany Maďarska.

Poľský premiér zároveň zdôraznil, že diskusia o zrušení práva veta je citlivá a Poľsko by k nej malo pristupovať opatrne. Podľa neho princíp jednomyseľnosti v minulosti pomáhal najmä menším a stredne veľkým štátom presadzovať svoje záujmy.

„Skôr si myslím, že Európska únia by mala opäť uveriť vo svoju silu – nie prostredníctvom väčšieho množstva regulácií a nútenej spolupráce, ale definovaním spoločného záujmu,“ povedal.

Príležitosť vidí skôr v rozšírení spolupráce s krajinami mimo EÚ, ako napríklad Nórsko či Island, ktorý bude mať čoskoro referendum o otázke členstva v EÚ. Podľa premiéra sa diskutuje aj o možnosti nadštandardnej spolupráce s Kanadou.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko ide do právneho sporu s EÚ: Fico napadne zákaz ruského plynu na európskom súde

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac