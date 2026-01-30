Poľsko vybuduje niečo, čo ešte nikto v Európe nemá: Prvý viacúčelový protidronový systém bude stáť miliardy

Poľsko do dvoch rokov vybuduje prvý viacúčelový protidronový systém v Európe. Zmluvu na dodávku systému San v piatok v meste Kobylka podpísali zástupcovia poľských spoločností a zahraničných partnerov za účasti premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza.
Systém má stáť asi 15 miliárd zlotých (3,56 mld. eur), pričom bude sčasti financovaný z európskeho programu SAFE, informuje varšavský spravodajca TASR.
Správu aktualizujeme.
