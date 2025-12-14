Polícii dlho neunikal: Po streľbe na Brownovej univerzite v USA zadržali podozrivého, pomohol tip verejnosti

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Podľa osoby oboznámenej s vyšetrovaním nejde o študenta univerzity.

Polícia v americkom štáte Rhode Island v nedeľu oznámila, že v súvislosti so streľbou na Brownovej univerzite v meste Providence zadržala jednu podozrivú osobu. Predstavitelia podľa televízie ABC News v súčasnosti žiadnu ďalšiu osobu nehľadajú, informuje TASR.

Zdroj pre televíziu uviedol, že podozrivého bezpečnostné zložky zadržali na základe tipu, ktorý dostali. Podľa osoby oboznámenej s vyšetrovaním nejde o študenta univerzity. V čase zadržania mala osoba pri sebe údajne dve zbrane. Americké orgány ešte predtým zverejnili video podozrivého muža pravdepodobne vo veku 30 rokov, ktorý bol oblečený v čiernom, pripomína agentúra Reuters.

Priebeh incidentu a stav zranených

K streľbe došlo v sobotu v blízkosti budovy Barus & Holley, sedemposchodového komplexu, v ktorom sídli fakulta inžinierstva a katedra fyziky. Pri incidente zahynuli dvaja študenti a ďalší deviati boli so zraneniami prevezení do miestnych nemocníc.

Podľa informácií z nedele rána zostáva v nemocniciach osem zranených. ABC News uvádza, že sedem z nich je v stabilizovanom stave, pričom jedna osoba zostáva v kritickom, no tiež v stabilizovanom stave.

Reakcie a opatrenia po streľbe

„Obyvatelia Providence by dnes ráno mali dýchať o niečo ľahšie,“ vyhlásil v nedeľu starosta mesta Brett Smiley. Televízia CNN informovala, že Brownova univerzita zrušila všetky zostávajúce skúšky, seminárne práce a projekty pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v rámci jesenného semestra.

