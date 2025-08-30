Polícia zadržala podozrivého, ktorý mal strieľať v Partizánskom: O život prišla tehotná 20-ročná žena, muž bol na úteku

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
Partizánskym otriasol tragický incident.

Ako sme vás informovali, ozbrojený útok v sobotu popoludní na Bezručovej ulici v Partizánskom neprežila 20-ročná tehotná žena, zranenia utrpel aj jej partner.

Zraneného muža previezli záchranári do nemocnice, polícia po páchateľovi pátra. Zásah záchranárov na mieste potvrdil pre TASR Richard Bolješik z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, podľa ktorého operačné stredisko vyslalo jednu posádku rýchlej zdravotnej pomoci, jednu rýchlej lekárskej pomoci i leteckých záchranárov.

„Aj napriek snahe záchranárov o resuscitáciu 20-ročná žena nakoniec na mieste udalosti podľahla viacerým poraneniam orgánov hrudníka. Druhého zraneného muža si do starostlivosti prevzali leteckí záchranári,“ priblížil Bolješik.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že podozrivého zadržala. „Vďaka rýchlemu a profesionálnemu nasadeniu sa podarilo policajtom podozrivého vypátrať a zadržať v krátkom čase, po spáchaní skutku,“ informuje polícia. Dodáva, že už prebiehajú procesné úkony a bližšie informácie poskytne, keď to procesná situácia dovolí.

