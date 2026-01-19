Polícia prepustila zo zadržania političku Zuzanu Šubovú: Nevedia, ako jej zavrieť ústa, tvrdí Šeliga

Po vykonaní potrebných procesných úkonov policajti prepustili zo zadržania na slobodu predsedníčku Pirátskej strany Zuzanu Šubovú. Vyplýva to zo stanoviska Prezídia Policajného zboru. Polícia zároveň potvrdila, že v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie Úrad boja proti organizovanej kriminalite trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023.
„Policajný zbor dôrazne odmieta tvrdenia, ktoré odzneli na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore, spochybňujúce zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci. Polícia považuje šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí za zavádzajúce. Pri výkone svojej činnosti postupujeme voči osobám, pri ktorých sú vykonávané procesné úkony, nestranne, zákonne a bez ohľadu na ich prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu,“ zdôraznila polícia.
Zároveň upozorňuje, že šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií môže negatívne zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania, ohrozovať jeho objektivitu, znižovať dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní a vytvárať neprimeraný tlak na samotných vyšetrovateľov. „Policajný zbor bude aj naďalej vykonávať svoje zákonné povinnosti profesionálne, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a bez podliehania mediálnemu či politickému tlaku,“ dodala polícia.
Nevedia, ako jej zavrieť ústa
Policajti dnes u Šubovej, ktorá pôsobila na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v rokoch 2021 až 2022 ako šéfka protikorupčnej sekcie, vykonali aj domovú prehliadku. Podľa podpredsedu opozičnej strany Demokrati Juraja Šeligu ide o pomstu za poukazovanie na kauzu haciend postavených z dotácií PPA.
Zámienkou na zadržanie a domovú prehliadku u Šubovej je podľa Šeligu to, že niekto posiela nenávistné listy aktuálnemu šéfovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, ktorý v minulosti tiež pôsobil na PPA ako generálny riaditeľ. Ten preto podal trestné oznámenie pre podozrenie z nebezpečného prenasledovania. „Pani Šubová bola k tomu vypovedať opakovane. Odmietla, že ona by niečo také urobila,“ zdôraznil Šeliga.
Polícia mala podľa Šeligu v úmysle doma u Šubovej zaistiť počítače, mobily a tlačiarne. Šubová má ísť totiž o týždeň vypovedať v kauze haciend do Bruselu. „Nevedia čo robiť, nevedia, ako jej zavrieť ústa,“ skonštatoval.
