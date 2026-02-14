Policajtka mala brať úplatky za vybavovanie pobytov pre cudzincov. Už čelí obvineniu

Ilustračná foto: Facebook (Polícia SR)

Lucia Mužlová
TASR
Kým v roku 2023 vyšetrovatelia úradu obvinili z korupčnej trestnej činnosti iba päť osôb, v roku 2024 ich bolo 18 a vlani 13.

Pri akcii Turista, zameranej na elimináciu korupcie pri vybavovaní pobytov pre cudzincov v Banskobystrickom kraji, zadržali príslušníci Úradu inšpekčnej služby v utorok (10. 2.) päť osôb vrátane dvoch policajtiek. Jedna z nich už čelí obvineniu, na cudzineckej polícii v Banskej Bystrici mala prijímať úplatky za vybavovanie pobytov pre cudzincov. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.

„Počas akcie bola vykonaná domová prehliadka, prehliadka iných priestorov a pozemkov, pri ktorých boli zaistené dôkazné materiály, najmä listinné podklady, výpočtová technika a ďalšie elektronické zariadenia vrátane mobilných telefónov,“ priblížila Dobiášová s tým, že vyšetrovateľ ÚIS zo zadržaných osôb obvinil z korupčnej trestnej činnosti jednu policajtku a dve civilné osoby.

Vybavovala pobyty pre cudzincov

Obvinená policajtka z cudzineckej polície v Banskej Bystrici mala podľa ÚIS prijímať paušálne finančné odmeny za bezproblémové a urýchlené vybavenie pobytovej agendy cudzincov z tretích krajín na území Slovenskej republiky. Peniaze mala prijímať od civilnej osoby, ktorá pracovala ako sprostredkovateľ pobytovej agendy pre cudzincov.

„Vyšetrovateľ ÚIS obvinil policajtku z trestného činu prijímania úplatku a dve civilné osoby z trestného činu podplácania. Policajtke môže hroziť trest odňatia slobody na tri až osem rokov a civilným osobám šesť mesiacov až tri roky,“ uviedla Dobiášová. Ako dodala, vyšetrovateľ spracoval aj podnet na väzobné stíhanie všetkých troch obvinených osôb, sudca však rozhodol, že budú stíhané na slobode.

ÚIS tvrdí, že za posledné roky zefektívnil činnosť v rámci boja proti korupčnému správaniu policajtov, príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a Finančnej správy SR. Kým v roku 2023 vyšetrovatelia úradu obvinili z korupčnej trestnej činnosti iba päť osôb, v roku 2024 ich bolo 18 a vlani 13.

