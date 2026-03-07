Policajti našli v Bratislave dve telá: Udalosť vyšetrujú, zadržali jedného muža

Policajti vyšetrujú násilnú trestnú činnosť v treťom bratislavskom okrese.
Na ulici Pri Starej prachárni našli dve telá bez známok života. Na mieste obmedzili na osobnej slobode jedného muža.
Na mieste boli dve telá a jeden muž
TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„Dnes v čase krátko pred 9:30 boli hliadky polície na základe oznamu vyslané na ulicu Pri Starej prachárni k prevereniu nahlásenej udalosti. Podľa doterajších informácií sa po príchode hliadok mala na mieste nachádzať jedna osoba mužského pohlavia a dve osoby bez známok života. V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno-lekársku pitvu,“ spresnila.
Policajti na mieste zadržali jedného muža. „Vyšetrovaním tohto prípadu sa zaoberajú policajti kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Bližšie informácie poskytneme keď to procesná situácia umožní,“ dodala hovorkyňa.
