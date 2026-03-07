Strecha sa prepadla: Pri nočnom požiari rodinného domu prišli o život dve osoby

Dve osoby zomreli pri požiari rodinného domu v obci Trnovec nad Váhom v okrese Šaľa.
Požiar vypukol v nočných hodinách v časti Horný Jatov.
Strecha sa prepadla, zomreli dve osoby
V dôsledku požiaru sa strecha prepadla do vnútra rodinného domu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
V dome boli nájdené dve osoby vo veku 67 a 63 rokov, ktoré nejavili známky života. Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiaru, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
Najnovšie články
