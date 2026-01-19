Trump pohrozil clami, EÚ reaguje: Lídri sa zídu na mimoriadnom samite, stane sa tak ešte tento týždeň

Lídri členských krajín Európskej únie sa pre hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiace s Grónskom zídu vo štvrtok večer na mimoriadnom samite v Bruseli. Potvrdila to hovorkyňa predsedu Európskej rady Antónia Costu, informuje TASR na základe správ magazínu Politico a agentúry AFP.
Samit sa začne o 19.00 h a lídri sa na ňom zúčastnia osobne. Jeho zvolanie avizoval Costa už v nedeľu. „Vzhľadom na význam nedávnych udalostí a s cieľom ďalšej koordinácie som sa rozhodol zvolať v najbližších dňoch mimoriadne zasadnutie Európskej rady,“ uviedol Costa vo vyhlásení po svojich konzultáciách s predstaviteľmi členských štátov o najnovšom napätí v súvislosti s Grónskom.
Zhoda EÚ na podpore Dánska a Grónska
Konzultácie podľa Costu potvrdili zhodu EÚ na princípoch medzinárodného práva, územnej celistvosti a národnej suverenity, podpore Dánska a Grónska a na spoločnom transatlantickom záujme o mier a bezpečnosť v Arktíde, najmä prostredníctvom spolupráce v rámci NATO.
Costa vo vyhlásení konštatuje, že avizované clá prezidentom Trumpom by „podkopali transatlantické vzťahy a sú nezlučiteľné s obchodnou dohodou medzi EÚ a USA“. EÚ je podľa neho pripravená brániť sa proti akejkoľvek forme nátlaku a zároveň je pripravená „pokračovať v konštruktívnej spolupráci s USA vo všetkých otázkach spoločného záujmu“.
Trump pohrozil clami
Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín – Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko – uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent.
