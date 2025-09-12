Poliaci sa obávajú vojny: Po narušení vzdušného priestoru dronmi si veľká časť myslí, že konflikt je reálny

Po tom, ako ruské drony masovo narušili poľský vzdušný priestor, si väčšina obyvateľov krajiny myslí, že Poľsku hrozí vojna. Ako informuje poľský web se.pl, vyplýva to z prieskumu inštitútu Pollster.
Na otázku, či Poľsku hrozí vojna, 55 percent oslovených odpovedalo áno. Opačný názor má 45 percent Poliakov. Otázku, či krajine hrozí vojna, obyvateľom Poľska kládol výskumný ústav Pollster v stredu a vo štvrtok po tom, ako ruské drony nad územie krajiny prenikli v noci na stredu. V prieskume oslovili 1 020 dospelých Poliakov.
Spoločné cvičenia Ruska a Bieloruska
Rusko a Bielorusko v piatok odštartovali spoločné vojenské cvičenia Zapad. Poľsko z dôvodu týchto cvičení od polnoci uzavrelo všetky hraničné priechody s Bieloruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Spoločné strategické manévre ruskej a bieloruskej armády… sa začali,“ uviedlo vo vyhlásení ruské ministerstvo obrany.
Cvičenia Zapad sa konajú v čase, keď ruské jednotky postupujú naprieč rozsiahlou frontovou líniou na Ukrajine a zintenzívňujú letecké útoky na ukrajinské mestá. Okrem toho sa uskutočňujú po tom, čo v noci na stredu počas ruských útokov na Ukrajinu došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska lacnými dronmi ruskej výroby typu Gerbera, ktoré pri útokoch slúžia ako návnada pre protivzdušnú obranu.
Obavy o Suvalský koridor
Poľský premiér tvrdí, že cvičenia sú navrhnuté tak, aby simulovali obsadenie Suvalského koridoru, ktorý je podľa AFP považovaný za slabé miesto NATO a mohol by byť potenciálne prvým cieľom ruského útoku. Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko však tieto obavy označil za „čistý nezmysel“.
Bieloruský minister obrany Viktar Chrenin v auguste oznámil, že Bielorusko bude počas spoločných manévrov precvičovať nasadenie ruských balistických rakiet Orešnik aj jadrových zbraní.
