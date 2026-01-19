Polárny vír mení predpoveď: Vieme, kedy sa vrátia arktické mrazy. Výrazný zlom ešte len nastane, takýto bude február

Polárny vír sa opäť dostáva do pohybu a jeho vývoj môže výrazne zamiešať kartami aj v Európe. Najnovšie prognózy naznačujú, že v závere januára dôjde k ďalšiemu oslabeniu tohto kľúčového atmosférického systému, čo môže otvoriť cestu studenému arktickému vzduchu smerom na juh. Výsledkom má byť citeľné ochladenie, ktoré už nebude len krátkou epizódou, ale môže pokračovať aj na začiatku februára.
Podľa analytického meteorologického portálu Severe Weather Europe ide o typický scenár pri narušení polárneho víru, teda rozsiahlej zimnej cirkulácie studeného vzduchu nad severnou pologuľou. Kým pri jeho stabilnom stave zostáva chlad sústredený v polárnych oblastiach, oslabenie alebo deformácia umožňuje studenému vzduchu prenikať do miernych zemepisných šírok, vrátane Európy.
Polárny vír ako kľúčový hráč zimy
Polárny vír je mohutný atmosférický útvar, ktorý sa tiahne od povrchu Zeme až vysoko do stratosféry, do výšok desiatok kilometrov. Práve v zimnom období rozhoduje o tom, či bude počasie v Európe mierne, alebo naopak, výrazne chladné. Silný a kompaktný vír drží arktický chlad na severe, no jeho oslabenie vytvára priestor na výraznejšie zimné vpády.
Meteorológovia sledujú jeho správanie najmä v nižších a vo vyšších vrstvách atmosféry. Zmeny v stratosfére často slúžia ako varovný signál, že o niekoľko dní či týždňov môže dôjsť k výraznej zmene počasia aj pri zemskom povrchu.
Ochladenie sa už začína prejavovať
Aktuálne modely ukazujú, že polárny vír má natiahnutý a narušený tvar. Tento stav podporuje prúdenie chladnejšieho vzduchu z východu a zo severovýchodu do Európy. Už v najbližších dňoch sa preto očakáva pokles teplôt najmä v strednej a vo východnej časti svetadielu.
Významnú úlohu môžu zohrávať tlakové výše, ktoré často prinášajú teplotné inverzie. Studený vzduch sa v takýchto situáciách drží pri zemi, čo znamená, že aj počas slnečných dní môžu teploty zostať nízke. V nížinách sa môžu objavovať hodnoty pod -5 °C, miestami aj nižšie.
Dnešné počasie bude dobrým príkladom
Presne takýto obraz zimy vidíme aj dnes na Slovensku. Ako píše SHMÚ, od východu k nám zasahuje rozsiahla tlaková výš so stredom nad Ukrajinou, ktorá prináša suchý vzduch a stabilné, no chladné počasie. Ide o typickú zimnú situáciu bez zrážok a bez výrazného vetra, pri ktorej sa chlad drží najmä pri zemskom povrchu.
V pondelok bude na väčšine územia prevažne jasno, len ojedinele sa môže vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššie denné teploty dosiahnu od -2 °C do +3 °C, pričom v údoliach môže byť miestami chladnejšie, okolo -4 °C. Na horách vo výške 1500 metrov sa teplota bude pohybovať približne okolo -1 °C. Vietor bude väčšinou slabý alebo žiadny a zrážky sa neočakávajú.
Záver januára môže priniesť výraznejší zlom
Podľa výhľadov by mal prísť zásadnejší zlom v poslednom januárovom týždni. Modely naznačujú ďalší nárast teploty a tlaku v stratosfére, takzvané stratosférické otepľovanie, ktoré môže ešte viac oslabiť štruktúru polárneho víru. Hoci nejde o jeho úplný rozpad, tento proces môže umožniť ďalší únik studeného vzduchu smerom nad Európu.
Takýto vývoj by znamenal plošnejšie ochladenie, ktoré by zasiahlo aj oblasti, kde bola zima doteraz skôr mierna. V strednej Európe sa môžu teploty miestami dostať pod -10 °C, najmä počas nocí a pri pretrvávajúcich inverziách. Spolu s tým rastie aj pravdepodobnosť sneženia, a to aj v nižších polohách.
Dlhodobejšie prognózy zatiaľ podporujú scenár, že chladnejšie prúdenie zo severovýchodu by mohlo pretrvať aj na začiatku februára. Ide o trendový výhľad, ktorý naznačuje, že návrat zimy nemusí byť len krátkou epizódou na pár dní. Hoci presný vývoj sa bude ešte spresňovať, vývoj polárneho víru naznačuje, že zima ešte nepovedala posledné slovo. Európa sa tak môže pripraviť na obdobie, ktoré bude mať výraznejší zimný charakter, než aký priniesli doterajšie januárové dni.
