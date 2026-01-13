Poľadovica skomplikovala situáciu: Slovenská pošta nedokáže doručiť zásielky včas. Zasiahnuté sú viaceré mestá

Z dôvodu nepriaznivého počasia, silnej poľadovice a komplikovanej dopravnej situácie na západnom Slovensku sa v utorok nepodarí zabezpečiť doručenie zásielok vo všetkých lokalitách a v bežnom čase. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Najzložitejšia situácia je na Záhorí a v častiach Trnavského kraja. „V obciach Rohožník a Sološnica dnes ráno nebolo možné doručovať. V mestách Trnava, Pezinok a v regióne Myjava sú cesty postupne sprejazdňované a doručovanie by sa malo začať pred obedom,“ priblížila hovorkyňa.
Pošta sa ospravedlňuje a garantuje doručenie
Slovenská pošta sa klientom ospravedlňuje za obmedzenia. Garantuje doručenie omeškaných zásielok najneskôr v stredu (14. 1.) po zlepšení poveternostných a dopravných podmienok. „Bezpečnosť našich doručovateľov je však v tejto situácii prioritou. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť,“ skonštatovala Peterová.
