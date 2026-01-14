Pokúsia sa zastaviť Trumpove chúťky: V Senáte je návrh zákona, ktorý by zakázal anektovať územie krajiny NATO

Senát amerického Kongresu sa bude zaoberať návrhom zákona, ktorý by zabránil administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa anektovať, okupovať alebo inak ovládať územie spojeneckého štátu Severoatlantickej aliancie (NATO) bez jeho súhlasu.
TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA. Návrh, ktorý v utorok predložili republikánska senátorka Lisa Murkowski a demokratka Jeanne Shaheenová, prichádza v čase, keď Trump prejavil záujem o kúpu či anexiu Grónska, autonómneho územia Dánska.
Senátorky varujú pred porušením princípov NATO
Senátorky v zdôvodnení predloženia návrhu upozornili, že akýkoľvek pokus zmocniť sa Grónska by porušil Severoatlantickú zmluvu NATO, oslabil súdržnosť Aliancie a podkopal úsilie reagovať na hrozby zo strany Ruska a Číny. „NATO zostáva najúspešnejšou obrannou alianciou v dejinách a jej dôveryhodnosť je založená na zhode, že suverenita členských štátov je vzájomne rešpektovaná a bránená,“ uviedli senátorky.
Návrh zákona by zabránil vláde používať finančné prostriedky ministerstiev obrany alebo zahraničných vecí na uskutočnenie krokov proti územiu členského štátu NATO. Hoci americký prezident má v zahraničnej politike značnú voľnosť, kontrola nad rozpočtom je v rukách oboch komôr Kongresu.
Dánsko aj Grónsko anexiu odmietajú
Republikánska senátorka Murkowski, zastupujúca štát Aljaška, je jedným z mála Trumpových podporovateľov, ktorí sa nevyhýbajú konfrontácii s ním. Zatiaľ nie je jasné, či návrh zákona má reálnu šancu prejsť Senátom a následne aj Snemovňou reprezentantov, píše DPA.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová a grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen opakovane zdôraznili, že Grónsko nie je na predaj a nemôže byť anektované. Trump svoj záujem o Grónsko zdôvodňuje predovšetkým bezpečnostnými záujmami a hrozbu zo strany Číny a Ruska.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen bude v stredu vo Washingtone rokovať s viceprezidentom USA J. D. Vanceom a americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom o amerických nárokoch na Grónsko. Na stretnutí, ktoré by sa malo začať o 10.30 h miestneho času (16.30 h SEČ), sa zúčastní aj grónska ministerka zahraničných vecí Vivian Motzfeldtová.
