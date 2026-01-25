Podpora ústavy áno, spolupráca nie: So Smerom sa vládnuť nedá, tvrdí KDH. Kaliňák spochybnil Majerského pozíciu

Foto: TASR/Pavol Zachar, Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
KDH odmieta spoluprácu so Smerom.

Opozičné KDH nemôže ísť do vlády so stranou Smer-SD, keďže ťahá Slovensko do pekla. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to vyhlásil šéf kresťanských demokratov Milan Majerský s poukazom na výrok premiéra Roberta Fica o ceste do pekla na bielom koni.

„V žiadnom prípade Smer,“ zdôraznil Majerský s tým, že so Smerom sa vládnuť nedá. „Ľudia žijú na hranici chudoby, jeden milión ľudí,“ povedal Majerský podľa ktorého je to výsledok vládnutia Smeru. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) reagoval, že v KDH vzniká konflikt a polovica hnutia kritizuje Majerského.

Kaliňák spochybňuje vedenie hnutia

Zároveň uviedol, že KDH riadi viac Majerského manželka Miriam Lexmann, ako on sám. Majerský sa pritom podľa Kaliňáka chce spojiť s tým, ktorí v rokoch 2020 až 2023 spôsobili súčasnú ekonomickú situáciu na Slovensku.

Foto: TASR – Martin Baumann

„Smer odovzdal Slovensko (v roku 2020, pozn. SITA) pri jednopercentnom deficite. A teraz, v zásade sa snažíme napraviť tú situáciu tak, aby sme nezasiahli sociálne výdobytky ľudí a zároveň sme boli schopní trochu konsolidovať,“ zdôraznil Kaliňák.

