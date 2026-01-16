Podnikateľ Richard Chlad: Otvorene o odvahe v rozhodovaní a ceste k úspechu

foto: Akadémia Andyho Winsona

V živote každého podnikateľa prídu momenty, keď jedno rozhodnutie určí smer na celé roky dopredu.

Pre Richarda Chlada prišiel takýto moment koncom dvadsiatych rokov, keď stál pred voľbou, ktorá nebola len o biznise, ale o životnej stratégii – pokračovať v hotelierstve v centre Prahy alebo sa vydať cestou úplne odlišného podnikateľského modelu. Richard sa rozhodol riskovať.

Odvážne rozhodnutie

Žiadne impulzívne rozhodnutia. Zodpovednosť za svoje voľby je daňou aj odmenou zároveň. Práve schopnosť niesť dôsledky vlastných krokov sa stala jedným z pilierov jeho úspechu. Dnes je Richard Chlad rešpektovaným podnikateľom a výraznou osobnosťou verejného života, ktorý otvorene zdieľa svoje skúsenosti, postoje a názory na podnikanie, investovanie aj životný štýl. Jeho cenné lekcie prednesie aj na podujatí Money & Wealth, ktoré sa uskutoční 24. a 25. januára 2026 v Bratislave.

Realita podnikania

Známy podnikateľ neponúka ilúzie rýchleho bohatstva ani univerzálne návody. Namiesto toho hovorí o realite, ktorá vzniká v tlaku, neistote a situáciách, kde neexistujú jednoduché riešenia. V rozhovore vo WinsonCast s Andy Winsonom otvorene pomenúva nielen úspechy, ale aj chyby, zlyhania a tvrdé lekcie, ktoré podnikanie prirodzene prináša. Práve táto priamočiarosť a pragmatický pohľad ho odlišujú od mnohých „motivačných“ príbehov, ktoré fungujú skôr ako marketing než ako realita.

Odhodlanie a prekážky

„Záleží na tom, aké máte odhodlanie a ochotu pracovať. Musíte byť pripravení čeliť prekážkam,“ hovorí bez zbytočného prikrášľovania. Podľa neho problémy nie sú dôvodom vzdať sa, ale prirodzeným filtrom, ktorý oddelí tých, ktorí to myslia vážne, od tých, ktorí hľadajú skratky. Úspech neprichádza bez tlaku a rozhodnutí, ktoré sa spätne hodnotia až v čase. „Musíte sa naučiť dôverovať svojim inštinktom a nenechať sa paralyzovať okolnosťami,“ dodáva.

Piliere dlhodobého úspechu

Za základ dlhodobého úspechu považuje tri jednoduché, no často podceňované piliere: pracovitosť, osobnú zodpovednosť a zdravý rozum. Zároveň upozorňuje, že skutočný rast si vyžaduje ochotu vystúpiť z komfortnej zóny a neustále sa vzdelávať, nielen formálne, ale najmä skúsenosťami. „Pracujte, preberte zodpovednosť a nevzdávajte sa. To sú piliere, na ktorých stojí každý stabilný biznis,“ odkazuje najmä mladším podnikateľom, ktorí často hľadajú istotu tam, kde prirodzene neexistuje.

Zmena definície úspechu

S pribúdajúcimi rokmi sa podľa Richarda Chlada mení aj definícia úspechu. Dnes zdôrazňuje, že bohatstvo nie je len o finančných výsledkoch, ale o rovnováhe medzi výkonom, slobodou a zdravím (fyzickým aj mentálnym). „Zdravie a pohyb sú základom dlhodobej výkonnosti. Peniaze bez energie a zdravia strácajú význam,“ hovorí.

foto: Akadémia Andyho Winsona

Osobný pohľad na budúcnosť

Richard Chlad bude zdieľat svoje skúsenosti, postoje a pohľad na podnikanie, investovanie a životné rozhodnutia aj na podujatí Money & Wealth. Stretnú sa tam všetci, ktorí hľadajú realistický pohľad na biznis a otvorený dialóg o peniazoch, zodpovednosti a slobode. Hlavným hosťom podujatia bude svetovo uznávaná finančná autorita Steve Forbes. Money & Wealth je miestom, ktoré spája skúsenosti, realitu a víziu finančnej slobody.

PR článok Akadémie Andyho Winsona

