Podľa niektorých by ste mali žiť v režime prežitia: Ľudia si radia, ako ušetriť peniaze

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Jeden muž prezradil, ako za jeden rok ušetril 30-tisíc dolárov.

V čase, keď nám inflácia neustále dvíha ceny a naše peňaženky sa stenčujú, si ľudia navzájom vymieňajú tipy, ako odložiť aspoň pár drobných bokom. Niektorí sú ochotní a možno tak trochu aj nútení vzdať sa akejkoľvek radosti v živote, len aby mali viac peňazí na účte. 

Ako píše denník New York Post, ľudia na sociálnych sieťach sa podelili o najlepšie rady, ako ušetriť čo najviac peňazí. Najčastejším odporúčaním je obmedziť pôžitky, no podľa kritikov to z vás milionárov rozhodne neurobí.

Musíte žiť v režime prežitia

Jedna používateľka sociálnej siete TikTok nedávno vo svojom videu uviedla, že ak chcete tento rok ušetriť peniaze, musíte žiť neuveriteľne pod svoje pomery. Podľa nej by ste mali žiť v režime prežitia. To znamená, že by ste si v podstate mali odoprieť akúkoľvek radosť zo života, či už donášku jedla, návštevu kozmetického salóna, kina, koncertov, športových zápasov a podobne.

Mnohí s ňou však nesúhlasia. Podľa kritikov sa z chudoby nemožno dostať len znížením výdavkov, riešením je zvýšiť príjem.

„Vďaka tomuto som ušetril 30-tisíc dolárov“

Samozrejme, našli sa aj takí, ktorí s ňou súhlasia, mnohí sa podelili o svoje vlastné skúsenosti. Jedna žena uviedla, že si myslela, že je na mizine, kým neprestala kupovať veci, ktoré vôbec nepotrebuje. Ďalší dokonca prezradil, že v roku 2025 sa mu podarilo minúť o 30-tisíc dolárov (približne 25-tisíc eur) menej ako v roku 2024 práve tým, že sa zbavil zbytočných výdavkov.

V šetrení peňazí sú tak ľudia skutočne mimoriadne kreatívni, ako sme vás už informovali, niektorí v snahe odložiť peniaze bokom triedia euromince podľa krajiny pôvodu. Ak sú nemecké, môžu sa minúť. Ak sú španielske, odkladajú sa do pokladničky.

