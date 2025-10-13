Pod Eiffelovkou to malo byť romantické, no skončilo to úplne inak. Jasmina Alagič si túto chvíľu predstavovala krajšie

Foto: Instagram (jasmina_alagic)

Frederika Lyžičiar
Ukázali, že aj v srdci rušného Paríža sa dá zasmiať a užiť si chvíľu pohody bez snahy o dokonalosť.

Paríž je mestom lásky, no aj tam sa romantika niekedy zmení na komédiu. Jasmina Alagič aj spolu so svojou rodinou sa o tom presvedčila na vlastnej koži.

Moderátorka zverejnila na Instagrame krátke video spod Eiffelovej veže, kde sa spolu s Rytmusom a malým Sanelom objímajú pod rozsvietenou dominantou Paríža. Do idylickej chvíle sa však priplietol pouličný predavač, ktorý im ponúkal svetielkujúce suveníry. Vtipný moment Jasmina okomentovala po svojom a rozosmiala celé Slovensko.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Parížska realita v priamom prenose

Záber pôsobí ako scéna z romantického filmu, no len do chvíle, kým sa v obraze neobjaví pouličný predavač, ktorý energicky máva rukami a ponúka svoje svetielkujúce hračky. Pokojný moment pod majestátnou Eiffelovkou sa tak v zlomku sekundy zmení na malú komédiu, ktorú Jasmina zachytila s typickou ľahkosťou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)


„One euro blink blink a video v ri*i. Paríž v skratke,“ napísala moderátorka s humorom, čím presne vystihla kontrast medzi vysnívanou romantikou a skutočnou atmosférou rušného mesta. Aj takto, podľa nej, vyzerá Paríž – plný lásky, svetiel, ale aj nečakaných momentov, ktoré človeka rozosmejú viac než akýkoľvek suvenír.

Fanúšikovia sa bavia, mnohí to poznajú

