Pod Eiffelovkou to malo byť romantické, no skončilo to úplne inak. Jasmina Alagič si túto chvíľu predstavovala krajšie

Paríž je mestom lásky, no aj tam sa romantika niekedy zmení na komédiu. Jasmina Alagič aj spolu so svojou rodinou sa o tom presvedčila na vlastnej koži.
Moderátorka zverejnila na Instagrame krátke video spod Eiffelovej veže, kde sa spolu s Rytmusom a malým Sanelom objímajú pod rozsvietenou dominantou Paríža. Do idylickej chvíle sa však priplietol pouličný predavač, ktorý im ponúkal svetielkujúce suveníry. Vtipný moment Jasmina okomentovala po svojom a rozosmiala celé Slovensko.
Parížska realita v priamom prenose
Záber pôsobí ako scéna z romantického filmu, no len do chvíle, kým sa v obraze neobjaví pouličný predavač, ktorý energicky máva rukami a ponúka svoje svetielkujúce hračky. Pokojný moment pod majestátnou Eiffelovkou sa tak v zlomku sekundy zmení na malú komédiu, ktorú Jasmina zachytila s typickou ľahkosťou.
„One euro blink blink a video v ri*i. Paríž v skratke,“ napísala moderátorka s humorom, čím presne vystihla kontrast medzi vysnívanou romantikou a skutočnou atmosférou rušného mesta. Aj takto, podľa nej, vyzerá Paríž – plný lásky, svetiel, ale aj nečakaných momentov, ktoré človeka rozosmejú viac než akýkoľvek suvenír.
