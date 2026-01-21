Pochybné e-shopy pribúdajú ako huby po daždi. Odborník radí, kedy treba pri nákupe spozornieť

Podľa občianskeho združenia E-commerce Slovakia sa v online priestore výrazne zvýšil počet pochybných e-shopov, ktoré cielia na spotrebiteľov lacným, často nekvalitným tovarom, agresívnou reklamou a nereálnymi zľavami. Mnohé z týchto obchodov fungujú len niekoľko mesiacov, inkasujú platby vopred a následne zaniknú, čo zákazníkom výrazne komplikuje vrátenie tovaru či reklamácie. Typickým znakom je silná propagácia na sociálnych sieťach, absencia dobierky a minimum transparentných informácií o prevádzkovateľovi.
Zakladateľ a predseda E-commerce Slovakia Michal Král, upozornil, že vytvoriť e-shop je dnes jednoduché. „Kúpa domény a vytvorenie jednoduchého e-shopu je dnes, vďaka rôznym šablónam a online nástrojom, záležitosťou na niekoľko desiatok minút. Rýchlo tak vznikajú nové e-shopy s neznámym pozadím, pričom klamlivé alebo podvodné aktivity často nasledujú niektorý zo známych vzorcov,“ vysvetľuje Král. Práve táto nízka bariéra vstupu podľa neho výrazne uľahčuje vznik obchodov, ktorých cieľom nie je dlhodobé podnikanie, ale rýchly zisk.
Varovných signálov je niekoľko
Častým modelom je predaj lacného tovaru, ktorý sa prezentuje ako prémiový produkt vlastnej značky. Na prvý pohľad ide o dizajnové oblečenie, hodinky či doplnky, no v skutočnosti ide neraz o výrobky z ázijských online trhovísk.
Mnohé z týchto e-shopov fungujú na princípe dropshippingu, teda bez vlastných skladov, pričom tovar putuje priamo od zahraničného dodávateľa k zákazníkovi. „Samotný dropshipping nie je nekalou praktikou, problém však nastáva, ak e-shop predáva lacný a nekvalitný tovar na prémiovo sa tváriacich webových stránkach často aj niekoľkonásobne drahšie,“ upozorňuje Král. Varovným signálom sú aj chudobné popisy produktov, chýbajúce informácie o materiáloch či pôvode a minimum fotografií.
Riziko sa naplno prejaví v momente, keď chce spotrebiteľ tovar vrátiť alebo reklamovať. Pochybné e-shopy často nemajú jasne uvedené podmienky vrátenia, prípadne požadujú zaslanie tovaru mimo Európskej únie, čo je pre zákazníka drahé a administratívne náročné. „Venujte pozornosť najmä adrese, na ktorú by ste tovar mali poslať späť. Ak nie je v EÚ, alebo ju webová stránka neuvádza vôbec, odporúčame nakúpiť radšej inde,“ hovorí Král. Dlhé dodacie lehoty sú ďalším signálom, že tovar pravdepodobne nepochádza z EÚ.
Na nekalé praktiky sa snaží reagovať aj legislatíva
Zákon o ochrane spotrebiteľa zakazuje používanie falošných recenzií a manipuláciu s hodnoteniami, no práve malé a anonymné e-shopy tieto pravidlá často obchádzajú.
Podľa E-commerce Slovakia by mali byť spotrebitelia obozretní najmä pri obchodoch, ktoré nepoznajú, nemajú lokálnu doménu a ich jediným marketingovým kanálom sú platené reklamy na sociálnych sieťach. Overené slovenské e-shopy pritom spravidla ponúkajú známe doručovacie služby, výdajné miesta, reálny zákaznícky servis a často aj kamenné predajne, ktoré si možno overiť cez verejné hodnotenia.
