Úspech slovenského zdravotníctva: Naši lekári ako prví v strednej Európe vykonali operáciu mozgu pomocou AI

Ilustračná foto: Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Umelá inteligencia
Podľa lekára to zmení budúcnosť neurochirurgie.

Lekári z Neurochirurgickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na bratislavských Kramároch minulý týždeň vykonali prvú operáciu mozgu v strednej Európe, ktorá bola asistovaná umelou inteligenciou. TASR o tom informovala hovorkyňa UNB Eva Kliská.

„Pracovisko neurochirurgie v nemocnici na Kramároch sa zameriava na inovatívne postupy s použitím najmodernejšej techniky, v tomto prípade s využitím AI. Je fascinujúce pozorovať, aký pokrok v medicíne sme za pár rokov urobili, a najmä ako sme ho dokázali aplikovať aj v našich slovenských pomeroch. Lekárom z pracoviska neurochirurgie nechýba nadšenie pre vedu a pokrok a aj tieto aspekty robia z tohto pracoviska výnimočné miesto,“ povedal riaditeľ UNB Alexander Mayer.

Umelá inteligencia zmení budúcnosť neurochirurgie

Operáciu zrealizovali v spolupráci s neurochirurgom z Univerzitnej nemocnice Rio Hortega v španielskom Valladolide Santiagom Cepedom a vykonal ju prednosta kliniky Andrej Šteňo spolu s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom.

Hovorkyňa UNB Eva Kliská priblížila, že model umelej inteligencie, ktorý vedci zo španielskej nemocnice vytvorili, dokáže na ultrazvukovom obraze mozgu priamo počas operácie zistiť pozíciu zvyškov nádoru, ktoré sú okom často nerozoznateľné. „Ich identifikácia však významne napomáha k úspešnému výsledku operácie,“ dodala.

Ilustračné foto: Unspalsh

Šteňo zdôraznil, že prínos umelej inteligencie počas operácie nádoru mozgu sa nateraz javí ako jednoznačný. „Pre celú našu kliniku je obrovským zážitkom byť priamo pri vývoji tejto fascinujúcej technológie, ktorá zmení budúcnosť neurochirurgie,“ poznamenal s tým, že výsledky asistovanej operácie mozgu sú povzbudzujúce.

„Pooperačné vyšetrenie magnetickou rezonanciou u pacienta nezobrazilo žiadny zvyšok nádoru a pacient je práve v týchto dňoch prepúšťaný do domácej liečby,“ ozrejmila hovorkyňa.

