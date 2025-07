Pochválila sa veľkým úspechom. Martina Schindlerová oznámila fanúšikom skvelú správu, chystá zaujímavé prekvapenie

Fanúšikovia si už pomaly zvykajú na to, že bývalá finalistka dráždi svojou postavou v plavkách v exotickom prostredí s bielymi plážami a tyrkysovým morom. Často totiž trávi čas v Dominikánskej republike, kam chodí zvyčajne pracovne. Natáča tam Hitparádu TopTen, no má tiež spoluprácu s jednou cestovnou kanceláriou. Pravdepodobne nejde čisto len o dovolenku a vylihovanie na pláži. Speváčka nezaháľa a pre svojich priaznivcov pripravuje samé novinky.

Speváčka, ktorej ušlo víťazstvo v prvej SuperStar len o vlások, sa po veľkom ošiali, ktorý priniesla talentová šou, vytratila a stiahla do úzadia. Jednak mala mamičkovské povinnosti, no na vine bol hlavne jej vtedajší manžel, s ktorým to nemala miestami jednoduché. Má za sebou toxické manželstvo, o ktorom už neraz porozprávala médiám a priznala, aké to bolo ťažké, a že bez svojich najbližších by to nedala.

Dobrá správa pre fanúšikov

Dnes je šťastná, po svojom boku má milujúceho partnera, má za sebou veľkolepú šou a ďalšiu chystá tento rok v Košiciach, a taktiež moderuje spomínanú Hitparádu TopTen. Práce má teda viac než dosť. Aby toho nebolo málo, na sociálnej sieti zverejnila krátke video, v ktorom sa pochválila fanúšikom s jednou novinkou.

„Priatelia, volal mi Michal David, či budem hosťovať na jeho vianočnom turné na Slovensku,“ napísala nadšená speváčka do videa. „Takže, teším sa na vás v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Vidíme sa koncom novembra, začiatkom decembra na turné Michala Davida,“ pokračovala. To však nebolo všetko, prezradila ešte jednu vec. „Okrem iného si zaspievame náš spoločný vianočný duet. Je to ešte ďaleko, ale nech viete prví,“ uviedla do popisku k videu.

Pochopiteľne, že svojim fanúšikom urobila veľkú radosť, čo jej dali najavo prevažne emotikonmi v tvare srdca pod priloženým videom na Instagrame.