Pochovali ho: Ruský influencer zomrel po pokuse zjesť 10-tisíc kalórií denne. Takýto bol deň pred jeho smrťou

Reprofoto: Instagram.com (@dmitryfit)

Michaela Olexová
Pôsobil 10 rokov ako osobný tréner a podobnú výzvu údajne neabsolvoval prvýkrát.

Zahraničnými médiami koluje správa o údajnej smrti mladého ruského fitnes influencera z Orenburgu menom Dmitry Nuyanzin. Podľa dostupných informácií mal zomrieť po tom, ako počas priberacej výzvy konzumoval 10-tisíc kalórií denne. 

„Práve teraz zámerne priberám kvôli môjmu programu na chudnutie,“ uviedol osobný tréner a tvorca obsahu. „Tu je moja diéta, ktorá pozostáva z 10-tisíc kalórií.“

Chcel pribrať 25 kg, malo sa mu to stať osudným

Influencer vážil na začiatku výzvy niečo cez 92 kilogramov, pričom 18. novembra už mal mať hmotnosť okolo 105 kilogramov.

Na zverejnených videách ukazuje raňajky pozostávajúce z taniera pečiva a polovice koláča, na obed si dával 800-gramovú porciu knedlí s majonézou, ďalej hranolčeky, burger a dve malé pizze. Podľa informácie z ruského média 24smi mal Nuyanzin zomrieť 22. novembra 2025 a pochovaný byť 25. novembra v meste Orenburg.

Takto opísala influencerovu poslednú noc jeho známa Irina, píše portál news.mail.ru: „V spánku sa mu zastavilo srdce. Deň pred smrťou mu bolo zle, zrušil tréningy… Chcel navštíviť lekára. A takto to skončilo. Chúďa jeho manželka, nedávno sa vzali. Cestovali spolu, mal len 30 rokov – ešte nás nemal opustiť.“

Médiá sa na veku influencera nevedia zhodnúť: známi spomínajú, že mal 30 rokov, objavuje sa aj údaj, že muž mal mať 34 rokov. Dmitry pritom nechcel pribrať astronomicky – v pláne mal zvýšiť si hmotnosť približne o 25 kilogramov.

Ako osobný tréner pôsobil 10 rokov a podobnú výzvu podľa známych neabsolvoval prvýkrát. V čase svojej údajnej smrti viedol profesionálny fitnes blog, pripravoval kurz chudnutia a dokonca ponúkal peňažnú odmenu klientom, ktorých počiatočná váha presahovala trojciferné číslo a ktorí následne schudli viac ako 10 % telesnej hmotnosti.

Vdova po influencerovi, Alina Nuyanzina, vysvetlila: „Záchranka nedorazila včas. Sťažoval sa, že mu je zle a že ho bolí hruď. V poslednom čase veľa jedol a intenzívne trénoval. Povedali mi, že takéto veci sa atlétom stávajú.“ Dodala, že chce žalovať každé médium, ktoré napíše, že zomrel preto, že jedol fastfood.

Extrémne priberanie a chudnutie je pre telo väčšia záťaž než stabilná nadváha

Všeobecná lekárka Nadežda Černyšovová v súvislosti s údajnou smrťou známeho tvorcu pre portál aif.ru vysvetlila, že cyklenie medzi priberaním a chudnutím je pre organizmus oveľa škodlivejšie ako stabilne zvýšená hmotnosť.

„Bolo dokázané, že najlepšie zdravotné výsledky dosahujú tí, ktorí síce majú nadváhu, ale udržiavajú si ju po desaťročia,“ uviedla. „Medzitým ľudia, ktorí bojujú s nadváhou, schudnú a potom opäť priberú, majú dvojnásobne vyššie riziko úmrtia na infarkt a mozgovú príhodu.“

Zároveň upozornila, že každá výrazná zmena hmotnosti znamená pre telo silný stres, ktorý okrem iného oslabuje imunitu. „V strese telo vykonáva iba najdôležitejšie úlohy a všetko ostatné, vrátane imunitného systému, sa zastaví. To človeka vystavuje oveľa vyššiemu riziku vzniku rôznych ochorení,“ dodala.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ruský kryptomilionár s manželkou odrazu zmizli. O mesiac našli ich rozštvrtené telá uprostred púšte

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac