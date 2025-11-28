Pochovali ho: Ruský influencer zomrel po pokuse zjesť 10-tisíc kalórií denne. Takýto bol deň pred jeho smrťou

Zahraničnými médiami koluje správa o údajnej smrti mladého ruského fitnes influencera z Orenburgu menom Dmitry Nuyanzin. Podľa dostupných informácií mal zomrieť po tom, ako počas priberacej výzvy konzumoval 10-tisíc kalórií denne.
„Práve teraz zámerne priberám kvôli môjmu programu na chudnutie,“ uviedol osobný tréner a tvorca obsahu. „Tu je moja diéta, ktorá pozostáva z 10-tisíc kalórií.“
Chcel pribrať 25 kg, malo sa mu to stať osudným
Influencer vážil na začiatku výzvy niečo cez 92 kilogramov, pričom 18. novembra už mal mať hmotnosť okolo 105 kilogramov.
Na zverejnených videách ukazuje raňajky pozostávajúce z taniera pečiva a polovice koláča, na obed si dával 800-gramovú porciu knedlí s majonézou, ďalej hranolčeky, burger a dve malé pizze. Podľa informácie z ruského média 24smi mal Nuyanzin zomrieť 22. novembra 2025 a pochovaný byť 25. novembra v meste Orenburg.
Takto opísala influencerovu poslednú noc jeho známa Irina, píše portál news.mail.ru: „V spánku sa mu zastavilo srdce. Deň pred smrťou mu bolo zle, zrušil tréningy… Chcel navštíviť lekára. A takto to skončilo. Chúďa jeho manželka, nedávno sa vzali. Cestovali spolu, mal len 30 rokov – ešte nás nemal opustiť.“
Médiá sa na veku influencera nevedia zhodnúť: známi spomínajú, že mal 30 rokov, objavuje sa aj údaj, že muž mal mať 34 rokov. Dmitry pritom nechcel pribrať astronomicky – v pláne mal zvýšiť si hmotnosť približne o 25 kilogramov.
Ako osobný tréner pôsobil 10 rokov a podobnú výzvu podľa známych neabsolvoval prvýkrát. V čase svojej údajnej smrti viedol profesionálny fitnes blog, pripravoval kurz chudnutia a dokonca ponúkal peňažnú odmenu klientom, ktorých počiatočná váha presahovala trojciferné číslo a ktorí následne schudli viac ako 10 % telesnej hmotnosti.
Vdova po influencerovi, Alina Nuyanzina, vysvetlila: „Záchranka nedorazila včas. Sťažoval sa, že mu je zle a že ho bolí hruď. V poslednom čase veľa jedol a intenzívne trénoval. Povedali mi, že takéto veci sa atlétom stávajú.“ Dodala, že chce žalovať každé médium, ktoré napíše, že zomrel preto, že jedol fastfood.
Extrémne priberanie a chudnutie je pre telo väčšia záťaž než stabilná nadváha
Všeobecná lekárka Nadežda Černyšovová v súvislosti s údajnou smrťou známeho tvorcu pre portál aif.ru vysvetlila, že cyklenie medzi priberaním a chudnutím je pre organizmus oveľa škodlivejšie ako stabilne zvýšená hmotnosť.
„Bolo dokázané, že najlepšie zdravotné výsledky dosahujú tí, ktorí síce majú nadváhu, ale udržiavajú si ju po desaťročia,“ uviedla. „Medzitým ľudia, ktorí bojujú s nadváhou, schudnú a potom opäť priberú, majú dvojnásobne vyššie riziko úmrtia na infarkt a mozgovú príhodu.“
Zároveň upozornila, že každá výrazná zmena hmotnosti znamená pre telo silný stres, ktorý okrem iného oslabuje imunitu. „V strese telo vykonáva iba najdôležitejšie úlohy a všetko ostatné, vrátane imunitného systému, sa zastaví. To človeka vystavuje oveľa vyššiemu riziku vzniku rôznych ochorení,“ dodala.
