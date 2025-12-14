Počet obetí streľby na pláži v Sydney stúpol na 16: Desiatky ľudí sú stále v nemocnici. Útok vyšetrujú ako terorizmus

Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, oznámila polícia štátu Nový Južný Wales na platforme X. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje TASR podľa televízie Sky News.
Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.
Jeden útočník je mŕtvy, druhého polícia zadržala
Polícii sa podarilo zastreliť jedného z útočníkov, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama. Totožnosť staršieho strelca známa nie je. Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.
Odporúčané články
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku