Počet obetí streľby na pláži v Sydney stúpol na 16: Desiatky ľudí sú stále v nemocnici. Útok vyšetrujú ako terorizmus

Počet obetí stúpol, desiatky ľudí sú zranené.

Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, oznámila polícia štátu Nový Južný Wales na platforme X. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje TASR podľa televízie Sky News.

Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka.

Jeden útočník je mŕtvy, druhého polícia zadržala

Polícii sa podarilo zastreliť jedného z útočníkov, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama. Totožnosť staršieho strelca známa nie je. Polícia v Novom Južnom Walese incident vyšetruje ako teroristický útok, ktorý bol namierený proti židovskej komunite v Sydney.

