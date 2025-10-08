Počasie sa znovu zlomí: Krátke oteplenie vystrieda studený front, prinesie mráz aj snehové prehánky

Ilustračná foto: Needpix

Nina Malovcová
Zabudnite na teplé dni, prichádza ďalšie ochladenie.

Vyzerá to, že tohtoročný október nám nedopraje ani kúsok babieho leta. Po sérii chladných dní nás čaká len krátke oteplenie, ktoré však rýchlo vystrieda ďalší studený front. Na Slovensko dorazí nová vlna chladného vzduchu, ktorá prinesie mrazy, sneženie a nočné teploty hlboko pod nulou.

Ako uvádza portál iMeteo, teploty sú už teraz pod hranicou dlhodobého priemeru a situácia sa v najbližších dňoch ešte zhorší. Prvé mrazy sa objavili aj v nižších polohách a meteorológovia varujú, že začiatkom budúceho týždňa sa chlad opäť prehĺbi. Podrobnejšiu predpoveď na dnešný deň zverejnil aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Dnes bude ešte príjemne, no zmena je už na obzore

Podľa SHMÚ je zatiaľ dnešná streda v znamení pokojného počasia. Od západu zasahuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, zatiaľ čo nad Rakúsko a Česko postupuje frontálny systém, ktorý prinesie zmenu už v nasledujúcich dňoch. Dnes bude jasno až polooblačno, ráno a dopoludnia sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť.

Foto: TASR – Jakub Kotian

K večeru začne na západe pribúdať oblačnosť, no deň zostane bez zrážok. Teploty vystúpia na 14 až 19 °C, na severe miestami len okolo 12 °C, a vo výške 1500 metrov bude približne 6 °C. Vietor bude prevažne severný s rýchlosťou do 7 m/s, na juhovýchode v nárazoch až 13 m/s.

Slabé oteplenie nebude trvať dlho

Meteorológovia síce predpovedajú mierne oteplenie, no len prechodné. Teploty sa do konca týždňa vyšplhajú na +12 až +19 °C, potom však príde výrazná zmena. Už začiatkom budúceho týždňa sa nad naše územie dostane chladný vzduch zo severu, ktorý prinesie pokles teplôt aj sneženie.

Podľa klimatologických modelov zostane október chladný, a to nielen u nás, ale aj vo väčšine Európy. Nad Pobaltie sa presunie tlaková níž, zatiaľ čo nad Britské ostrovy tlaková výš. Tento kontrast vytvorí ideálne podmienky na vpád studeného vzduchu smerujúceho cez stred kontinentu až na Slovensko.

Mráz sa vráti, snežiť môže aj v nižších oblastiach

Prvé chladné rána sme už zažili, no to, čo príde, bude ešte výraznejšie. Denné teploty sa začiatkom týždňa budú pohybovať len od +5 do +10 °C, v najteplejších oblastiach do +12 °C. Na severe a v kotlinách sa ortuť nemusí vyšplhať ani nad +5 °C. Noci prinesú mrazy, teploty klesnú na +5 až 0 °C, pri vyjasnení dokonca až ku -5 °C.

Ilustračné foto: Unsplash

S príchodom chladného vzduchu sa zníži aj hranica sneženia, ktorá môže prechodne klesnúť na 700 metrov nad morom. To znamená, že prvé vločky môžu tentoraz pokryť aj niektoré vyššie položené obce mimo Tatier.

Babie leto je v nedohľadne

Zatiaľ čo na prelome septembra sme zažívali rekordné teploty, teraz sa scenár otočil. Tropické dni vystriedalo daždivé a chladné počasie, ktoré síce potešilo pôdu a hubárov, no z pohľadu meteorológov ide o nezvyčajne studený október.

Aj keď sa v závere týždňa môže objaviť niekoľko slnečných dní, babie leto zatiaľ nehrozí. Naopak, začiatok budúceho týždňa má byť daždivý a chladný, pričom denné maximá môžu klesnúť aj pod +10 °C.

Ochladenie potvrdzujú aj meteorologické modely

Podľa výpočtov ECMWF je príchod ďalšej studenej vlny takmer istý. Modely naznačujú, že teploty budú hlboko pod normálom, a spolu s nimi dorazí aj nová vlna sneženia. Hranica sneženia by mohla klesnúť až na 800 metrov, a počas noci ešte nižšie.

Slovensko tak čaká pokračovanie chladného počasia, pričom babie leto sa na obzore zatiaľ neukazuje. Zdá sa, že tohtoročný október zostane sychravý, veterný a mrazivý, a na slnečné dni si budeme musieť ešte počkať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Budova sa začala rúcať, zavalila ľudí: Z trosiek vyťahujú telá, 4 ľudia zomreli. Zasahujú všetky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac