Počasie sa znovu zlomí: Krátke oteplenie vystrieda studený front, prinesie mráz aj snehové prehánky

Vyzerá to, že tohtoročný október nám nedopraje ani kúsok babieho leta. Po sérii chladných dní nás čaká len krátke oteplenie, ktoré však rýchlo vystrieda ďalší studený front. Na Slovensko dorazí nová vlna chladného vzduchu, ktorá prinesie mrazy, sneženie a nočné teploty hlboko pod nulou.
Ako uvádza portál iMeteo, teploty sú už teraz pod hranicou dlhodobého priemeru a situácia sa v najbližších dňoch ešte zhorší. Prvé mrazy sa objavili aj v nižších polohách a meteorológovia varujú, že začiatkom budúceho týždňa sa chlad opäť prehĺbi. Podrobnejšiu predpoveď na dnešný deň zverejnil aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Dnes bude ešte príjemne, no zmena je už na obzore
Podľa SHMÚ je zatiaľ dnešná streda v znamení pokojného počasia. Od západu zasahuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu, zatiaľ čo nad Rakúsko a Česko postupuje frontálny systém, ktorý prinesie zmenu už v nasledujúcich dňoch. Dnes bude jasno až polooblačno, ráno a dopoludnia sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť.
K večeru začne na západe pribúdať oblačnosť, no deň zostane bez zrážok. Teploty vystúpia na 14 až 19 °C, na severe miestami len okolo 12 °C, a vo výške 1500 metrov bude približne 6 °C. Vietor bude prevažne severný s rýchlosťou do 7 m/s, na juhovýchode v nárazoch až 13 m/s.
Slabé oteplenie nebude trvať dlho
Meteorológovia síce predpovedajú mierne oteplenie, no len prechodné. Teploty sa do konca týždňa vyšplhajú na +12 až +19 °C, potom však príde výrazná zmena. Už začiatkom budúceho týždňa sa nad naše územie dostane chladný vzduch zo severu, ktorý prinesie pokles teplôt aj sneženie.
Podľa klimatologických modelov zostane október chladný, a to nielen u nás, ale aj vo väčšine Európy. Nad Pobaltie sa presunie tlaková níž, zatiaľ čo nad Britské ostrovy tlaková výš. Tento kontrast vytvorí ideálne podmienky na vpád studeného vzduchu smerujúceho cez stred kontinentu až na Slovensko.
Mráz sa vráti, snežiť môže aj v nižších oblastiach
Prvé chladné rána sme už zažili, no to, čo príde, bude ešte výraznejšie. Denné teploty sa začiatkom týždňa budú pohybovať len od +5 do +10 °C, v najteplejších oblastiach do +12 °C. Na severe a v kotlinách sa ortuť nemusí vyšplhať ani nad +5 °C. Noci prinesú mrazy, teploty klesnú na +5 až 0 °C, pri vyjasnení dokonca až ku -5 °C.
S príchodom chladného vzduchu sa zníži aj hranica sneženia, ktorá môže prechodne klesnúť na 700 metrov nad morom. To znamená, že prvé vločky môžu tentoraz pokryť aj niektoré vyššie položené obce mimo Tatier.
Babie leto je v nedohľadne
Zatiaľ čo na prelome septembra sme zažívali rekordné teploty, teraz sa scenár otočil. Tropické dni vystriedalo daždivé a chladné počasie, ktoré síce potešilo pôdu a hubárov, no z pohľadu meteorológov ide o nezvyčajne studený október.
Aj keď sa v závere týždňa môže objaviť niekoľko slnečných dní, babie leto zatiaľ nehrozí. Naopak, začiatok budúceho týždňa má byť daždivý a chladný, pričom denné maximá môžu klesnúť aj pod +10 °C.
Ochladenie potvrdzujú aj meteorologické modely
Podľa výpočtov ECMWF je príchod ďalšej studenej vlny takmer istý. Modely naznačujú, že teploty budú hlboko pod normálom, a spolu s nimi dorazí aj nová vlna sneženia. Hranica sneženia by mohla klesnúť až na 800 metrov, a počas noci ešte nižšie.
Slovensko tak čaká pokračovanie chladného počasia, pričom babie leto sa na obzore zatiaľ neukazuje. Zdá sa, že tohtoročný október zostane sychravý, veterný a mrazivý, a na slnečné dni si budeme musieť ešte počkať.
