Budova sa začala rúcať, zavalila ľudí: Z trosiek vyťahujú telá, 4 ľudia zomreli. Zasahujú všetky zložky, v nemocniciach sú ranení

madrid-zrutenie-budovy

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Tragédia si podľa predbežných informácií vyžiadala štyri obete, príčina zrútenia nie je známa.

V centre Madridu sa v utorok zrútila časť viacposchodovej budovy vo výstavbe.

Nešťastie si podľa miestnych úradov vyžiadalo štyri obete na životoch a niekoľko zranených. Záchranári pokračovali v zásahu aj počas noci a v stredu nadránom sa im podarilo z trosiek vytiahnuť telá dvoch nezvestných pracovníkov. Informoval portál DW.

Tým sa počet obetí zvýšil na štyri, informovali mestské záchranné služby. Na mieste tragédie zasahovali desiatky hasičov, policajtov a zdravotníkov. Podľa miestnych médií išlo o budovu, ktorá bola v štádiu rekonštrukcie a v čase incidentu sa v nej nachádzali stavební robotníci. Príčina zrútenia zatiaľ nie je známa.

Podľa španielskej agentúry EFE a miestnych médií pracovalo na stavbe približne 30 až 40 ľudí. Obete pochádzali z Mali, Ekvádoru a Guinei.

Z budovy mal byť hotel

Budova prechádzala rekonštrukciou s cieľom premeniť ju na štvorhviezdičkový hotel.

Zrútilo sa niekoľko stropných konštrukcií objektu, ktorý bol práve v procese prestavby,“ uviedla hovorkyňa madridských záchranných služieb Beatriz Martín. Dodala, že na určenie príčiny incidentu je ešte priskoro. Keďže ide o pracovný úraz, vyšetrovanie prípadu vedie justičná polícia v Madride, potvrdili mestské záchranné služby v príspevku na sociálnej sieti X.

Ešte pred nájdením tiel označil madridský starosta José Luis Martínez-Almeida pátranie po nezvestných za „zložitú a náročnú úlohu“ a spresnil, že do akcie boli nasadené aj policajné psy.

