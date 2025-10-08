Budova sa začala rúcať, zavalila ľudí: Z trosiek vyťahujú telá, 4 ľudia zomreli. Zasahujú všetky zložky, v nemocniciach sú ranení

V centre Madridu sa v utorok zrútila časť viacposchodovej budovy vo výstavbe.
Nešťastie si podľa miestnych úradov vyžiadalo štyri obete na životoch a niekoľko zranených. Záchranári pokračovali v zásahu aj počas noci a v stredu nadránom sa im podarilo z trosiek vytiahnuť telá dvoch nezvestných pracovníkov. Informoval portál DW.
@BomberosMad ha iniciado la búsqueda de desaparecidos con los perros de @policiademadrid y de UCR (Asociación Unidad Canina de Rescate de España) en la estructura colapsada. ⤵️⤵️ pic.twitter.com/mgkduDyF06
— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025
Tým sa počet obetí zvýšil na štyri, informovali mestské záchranné služby. Na mieste tragédie zasahovali desiatky hasičov, policajtov a zdravotníkov. Podľa miestnych médií išlo o budovu, ktorá bola v štádiu rekonštrukcie a v čase incidentu sa v nej nachádzali stavební robotníci. Príčina zrútenia zatiaľ nie je známa.
Podľa španielskej agentúry EFE a miestnych médií pracovalo na stavbe približne 30 až 40 ľudí. Obete pochádzali z Mali, Ekvádoru a Guinei.
Z budovy mal byť hotel
Budova prechádzala rekonštrukciou s cieľom premeniť ju na štvorhviezdičkový hotel.
„Zrútilo sa niekoľko stropných konštrukcií objektu, ktorý bol práve v procese prestavby,“ uviedla hovorkyňa madridských záchranných služieb Beatriz Martín. Dodala, že na určenie príčiny incidentu je ešte priskoro. Keďže ide o pracovný úraz, vyšetrovanie prípadu vedie justičná polícia v Madride, potvrdili mestské záchranné služby v príspevku na sociálnej sieti X.
Ešte pred nájdením tiel označil madridský starosta José Luis Martínez-Almeida pátranie po nezvestných za „zložitú a náročnú úlohu“ a spresnil, že do akcie boli nasadené aj policajné psy.
