Počasie sa zmení z hodiny na hodinu: Čakajte severák a snehovú fujavicu s teplotami do -6 °C

Víkend prinesie na Slovensko prudký obrat. Kým najprv ešte pocítite relatívne mierne teploty a miestami dážď, vzápätí sa počasie dramaticky zmení. Do našej oblasti sa nasunie arktický vzduch, ktorý prinesie sneženie, mráz aj silnejší vietor. Rozdiel bude citeľný naprieč regiónmi.
Portál iMeteo upozornil na vpád veľmi studeného vzduchu od severu, ktorý ukončí teplejšiu epizódu. Na vývoj zároveň poukazuje aj predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu, podľa ktorého sa nad našou oblasťou vystriedajú výrazné tlakové útvary.
Najprv ešte relatívne teplo a dážď
Dnes bude od severozápadu bude cez Nemecko, Česko a Poľsko postupovať studený front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa presunie z Bieloruska nad západné Rusko. Slovensko sa však spočiatku ešte udrží v teplejšom vzduchu. Očakáva sa prevažne oblačno až zamračené počasie, spočiatku sa môže ojedinele prechodne zmenšiť oblačnosť.
Na severe sa na viacerých miestach môže objaviť dážď alebo prehánky. K večeru sa na krajnom severe začne dážď meniť na sneženie. Denné teploty ešte budú relatívne vysoké. Najvyššia denná teplota dosiahne 4 až 9 °C, na západe a juhu stredného Slovenska sa môže vyšplhať na 9 až 14 °C. Vo výške 1500 metrov nad morom sa očakáva teplota okolo -1 °C. Vietor bude prevažne slabý, miestami na západe a juhu Banskobystrického kraja sa môže objaviť východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 6 m/s.
Prudký zlom a návrat zimy
Situácia sa následne rýchlo zmení. Cez naše územie bude postupovať na juhovýchod teplotne výrazný zvlnený studený front. Na ňom sa nad Rumunskom prehĺbi samostatná tlaková níž. Za frontom sa do strednej Európy dostane studený vzduch pôvodom z Arktídy. Nad Pobaltím sa zároveň vytvorí stred tlakovej výše, ktorý podporí prílev chladnej vzduchovej hmoty aj nad Slovensko.
Nedeľa tak bude prevažne oblačná až zamračená. Postupne sa na viacerých miestach objaví sneženie alebo dážď so snehom, na juhu sa spočiatku môže vyskytnúť aj dážď. S pokračujúcim ochladzovaním sa však aj tam budú zrážky meniť. Zrážky budú počas dňa od západu slabnúť a v západnej polovici Slovenska sa môže miestami prechodne zmenšiť oblačnosť. Najmä na severe sa však ojedinele môžu vytvárať snehové jazyky, ktoré môžu zhoršiť situáciu na cestách.
Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 3 do -2 °C. Na severe a v oblasti Dolného Spiša sa očakávajú hodnoty väčšinou okolo -4 °C. Ani počas dňa sa výrazne neoteplí. Najvyššia denná teplota dosiahne od -6 do -1 °C, v južnej polovici krajiny a na Hornom Zemplíne sa bude väčšinou pohybovať od 0 do 5 °C. Najchladnejšie podmienky tak budú panovať na severe a v horských oblastiach.
Pocitová teplota bude ešte nižšia
Spočiatku bude vietor slabý až mierny, postupne sa však zmení na severozápadný až severný s rýchlosťou 5 až 11 m/s, teda približne 20 až 40 km/h. Na juhozápade a juhovýchode môže miestami dosahovať okolo 13 m/s a v nárazoch ojedinele približne 18 m/s, čo predstavuje asi 65 km/h. Práve kombinácia mrazu, sneženia a vetra spôsobí, že pocitová teplota bude nižšia, než ukážu teplomery. Nedeľa tak prinesie výrazný návrat skutočnej zimy, ktorý pocítite naprieč viacerými regiónmi Slovenska.
