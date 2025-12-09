Počasie sa zbláznilo: Odkladajte šál, teploty vyletia vysoko nad normál. Zajtra môže byť ešte teplejšie ako dnes

Foto: redakcia interez

Nina Malovcová
Slovensko zažíva počasie ako z úplne iného ročného obdobia.

Počasie na Slovensku dnes pripomína skôr koniec marca než obdobie, kedy by sme očakávali mrazivé dni. Tí odolnejší už dnes nosia zimné bundy len zo zvyku a zajtrajšie počasie tento pocit ešte znásobí. Teplota pôjde nahor a chladné rána, na ktoré sme bývali v decembri zvyknutí, sa tento rok akosi neukazujú.

Podľa portálu iMeteo a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu môže za nezvyčajne teplé počasie výrazná zmena prúdenia vzduchu. Po severnom okraji rozsiahlej tlakovej výše nad južnou časťou Európy a Stredomorím bude od západu do našej oblasti prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý postupne úplne potlačí zimný charakter počasia.

Teplo sa vyšplhá až do hôr

Teplý vzduch sa začne presadzovať už počas dopoludnia a bude cítiť v celom profile atmosféry. Vo vysokých polohách môže teplota vystúpiť až k 9 °C, čo spôsobí rýchle topenie snehu. Miesta, kde sa len nedávno držala súvislá snehová pokrývka, budú už dnes pripomínať jesenné lesy. S prudkým topením snehu prídu aj zmeny v teréne.

Foto: Unsplash

Horskí záchranári upozorňujú, že chodníky môžu byť šmykľavé, miestami rozmočené a pre turistov menej stabilné. V decembri to býva zriedkavé, no dnešný deň bude ukážkou toho, ako rýchlo sa vie krajina pod vplyvom teplého vzduchu zmeniť. V nížinách budú dnešné teploty dosahovať 4 až 9 °C a tam, kde sa oblačnosť na chvíľu roztrhá, môže prejsť teplota aj cez 10 °C. Noc prinesie hodnoty medzi 6 a 1 °C.

Dnes bude mať Bratislava okolo 7 °C, Košice, Prešov a Banská Bystrica približne 6 °C, zatiaľ čo Žilina, Trenčín, Martin a Poprad dosiahnu okolo 7 °C. Nitra a Trnava sa dostanú až na 8 °C, čo je na polovicu decembra mimoriadne.

Zajtra sa zima nevráti

Streda prinesie veľmi podobný obraz počasia. Ráno bude zamračené, miestami hmlisté, pričom hmla sa môže držať dlhšie v údoliach. Počas dňa sa oblačnosť začne zmenšovať najmä v horských oblastiach a ojedinele aj v nižších polohách.

Najväčšiu šancu na presvitajúce slnko bude mať Žilinský kraj, kde sa stabilná oblačnosť dokáže rozpadnúť rýchlejšie. Ojedinele sa očakáva slabé mrholenie, predovšetkým na východe Slovenska. Zajtrajšia noc prinesie teploty medzi 6 a 1 °C, denné maximá vystúpia na 4 až 9 °C. V lokalitách so zmenšenou oblačnosťou sa môže teplota dostať aj nad 11 °C.

Zajtra bude prevládať bezvetrie alebo len veľmi slabý vietor, čo ešte viac zdôrazní nezvyčajne teplý charakter počasia. Pocitovo tak pôjde o jeden z najmiernejších decembrových dní tohto roka. Meteorológovia sa zhodujú, že dnešné aj zajtrajšie teploty významne presahujú dlhodobý normál. Sú súčasťou trendu, v ktorom sa zimy na Slovensku začínajú neskôr a trvajú kratšie než kedysi.

December, ktorý popiera tradície

Hoci by sme v tomto období zvykli hovoriť o strašnej zime, mrazoch, námraze a snežení, realita bude tento rok zásadne iná. Teplý vzduch zostane v našej oblasti aj v ďalších dňoch a nič nenasvedčuje tomu, že by sa zima mala v dohľadnej dobe vrátiť. Tento december tak bude opäť pripomínať, že počasie si ide vlastnou cestou a tradičné ročné obdobia sa nám začínajú meniť pred očami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Vianočné trhy
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac