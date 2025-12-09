Počasie sa zbláznilo: Odkladajte šál, teploty vyletia vysoko nad normál. Zajtra môže byť ešte teplejšie ako dnes

Počasie na Slovensku dnes pripomína skôr koniec marca než obdobie, kedy by sme očakávali mrazivé dni. Tí odolnejší už dnes nosia zimné bundy len zo zvyku a zajtrajšie počasie tento pocit ešte znásobí. Teplota pôjde nahor a chladné rána, na ktoré sme bývali v decembri zvyknutí, sa tento rok akosi neukazujú.
Podľa portálu iMeteo a predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu môže za nezvyčajne teplé počasie výrazná zmena prúdenia vzduchu. Po severnom okraji rozsiahlej tlakovej výše nad južnou časťou Európy a Stredomorím bude od západu do našej oblasti prúdiť veľmi teplý vzduch, ktorý postupne úplne potlačí zimný charakter počasia.
Teplo sa vyšplhá až do hôr
Teplý vzduch sa začne presadzovať už počas dopoludnia a bude cítiť v celom profile atmosféry. Vo vysokých polohách môže teplota vystúpiť až k 9 °C, čo spôsobí rýchle topenie snehu. Miesta, kde sa len nedávno držala súvislá snehová pokrývka, budú už dnes pripomínať jesenné lesy. S prudkým topením snehu prídu aj zmeny v teréne.
Horskí záchranári upozorňujú, že chodníky môžu byť šmykľavé, miestami rozmočené a pre turistov menej stabilné. V decembri to býva zriedkavé, no dnešný deň bude ukážkou toho, ako rýchlo sa vie krajina pod vplyvom teplého vzduchu zmeniť. V nížinách budú dnešné teploty dosahovať 4 až 9 °C a tam, kde sa oblačnosť na chvíľu roztrhá, môže prejsť teplota aj cez 10 °C. Noc prinesie hodnoty medzi 6 a 1 °C.
Dnes bude mať Bratislava okolo 7 °C, Košice, Prešov a Banská Bystrica približne 6 °C, zatiaľ čo Žilina, Trenčín, Martin a Poprad dosiahnu okolo 7 °C. Nitra a Trnava sa dostanú až na 8 °C, čo je na polovicu decembra mimoriadne.
Zajtra sa zima nevráti
Streda prinesie veľmi podobný obraz počasia. Ráno bude zamračené, miestami hmlisté, pričom hmla sa môže držať dlhšie v údoliach. Počas dňa sa oblačnosť začne zmenšovať najmä v horských oblastiach a ojedinele aj v nižších polohách.
Najväčšiu šancu na presvitajúce slnko bude mať Žilinský kraj, kde sa stabilná oblačnosť dokáže rozpadnúť rýchlejšie. Ojedinele sa očakáva slabé mrholenie, predovšetkým na východe Slovenska. Zajtrajšia noc prinesie teploty medzi 6 a 1 °C, denné maximá vystúpia na 4 až 9 °C. V lokalitách so zmenšenou oblačnosťou sa môže teplota dostať aj nad 11 °C.
Zajtra bude prevládať bezvetrie alebo len veľmi slabý vietor, čo ešte viac zdôrazní nezvyčajne teplý charakter počasia. Pocitovo tak pôjde o jeden z najmiernejších decembrových dní tohto roka. Meteorológovia sa zhodujú, že dnešné aj zajtrajšie teploty významne presahujú dlhodobý normál. Sú súčasťou trendu, v ktorom sa zimy na Slovensku začínajú neskôr a trvajú kratšie než kedysi.
December, ktorý popiera tradície
Hoci by sme v tomto období zvykli hovoriť o strašnej zime, mrazoch, námraze a snežení, realita bude tento rok zásadne iná. Teplý vzduch zostane v našej oblasti aj v ďalších dňoch a nič nenasvedčuje tomu, že by sa zima mala v dohľadnej dobe vrátiť. Tento december tak bude opäť pripomínať, že počasie si ide vlastnou cestou a tradičné ročné obdobia sa nám začínajú meniť pred očami.
Nahlásiť chybu v článku