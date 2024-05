Zbierka pre Machalu: Slováci ho chcú poslať na obežnú dráhu Zeme, aby sa predvedčil, že je guľatá

Ako sme vás informovali, tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala spochybnil, že Zem je guľatá. V rozhovore pre RTVS sa opýtal redaktora, čím je to podložené. Reagoval na otázku, či by mali vo verejnoprávnom telerozhlase dostávať priestor ľudia, ktorí veria, že Zem je plochá. Slováci sa rozhodli, že začnú zbierať peniaze, aby sa mohol ísť do vesmíru presvedčiť, ako to v skutočnosti je.

Na platforme Donio sa objavila zbierka, ktorej cieľom je, aby sa mohol ísť Machala pozrieť do vesmíru na našu guľatú planétu. Stojí za ňou združenie Sebavedomé Slovensko. „Ak pánovi Machalovi nestačia zábery z medzinárodnej vesmírnej stanice, alebo fotografie Apollo misie priamo z povrchu mesiaca, tak potom nič iné ako len priamy let do vesmíru nepomôže,“ napísali.

Cieľom je vyzbierať 230-tisíc eur, za túto sumu totiž ponúka spoločnosť Virgin Galactic svoje suborbitálne lety na palube vesmírneho lietadla SpaceShipTwo. Od 30. apríla sa podarilo zatiaľ získať niečo cez 200 eur a je jasné, že do ukončenia zbierky sa to nepodarí. No ako združenie píše, podľa množstva získaných financií nakúpia Machalovi glóbusy, plagáty a ďalšie predmety, ktoré dokazujú skutočný tvar zemegule, či celodenný lístok do Kennedy Space. V hre je aj verejná beseda s kozmonautom Ivanom Bellom.

Ak by však Machala odmenu neakceptoval, peniaze majú byť venované na organizáciu detských táborov, ktoré organizuje Slovenská organizácia pre výskumné aktivity (SOSA).