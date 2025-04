Počasie sa zbláznilo, na Slovensko sa vrátilo sneženie: V najbližších hodinách vás poriadne zamrazí

Slovensko dnes potrápi veľmi chladné počasie v spojení s premenlivou oblačnosťou. Na severe a východe na viacerých miestach, inde len ojedinele, sa očakáva sneženie alebo snehové prehánky.

Najvyššia denná teplota bude 4 až 9, v severnej polovici, na Horehroní a na dolnom Spiši väčšinou -1 až 4 stupne Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m klesne až na -8 stupňov. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Fúkať bude prevažne severný vietor 4 až 10, ojedinele, najmä na juhozápade a východe do 15 m/s a v nárazoch až do 23 m/s (15, 35, 50, 85 km/h). Na horách bude búrlivý vietor až víchrica. Naprší do 1 mm zrážok, na severe a východe do 5 mm alebo do 5 cm snehu.

Ľudí prekvapilo sneženie

Ako informuje portál iMeteo, sneh dnes pocítili najmä obyvatelia severného, východného a niektorých častí stredného Slovenska. Cez noc najvýraznejšie nasnežilo pod Vysokými a Nízkymi Tatrami, ale aj na východe.

Dnes sneží najmä na celom severovýchodnom Slovensku, ide však len o jemný snehový poprašok. Nakoniec má sneženie postupne ustupovať.