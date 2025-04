Rúti sa na nás masa ľadového vzduchu: Pripravte sa na mráz, sneh a silný vietor, budete drkotať zubami, toto vás nepoteší

Výrazné ochladenie, ktoré sa začína na Slovensku prejavovať, je dôvodom aj pre viaceré meteorologické výstrahy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ich na nedeľu (6. 4.) vydal v súvislosti s mrazom, so snežením a snehovými jazykmi i s nárazovým vetrom.

Výstrahu pred mrazom, ktorý môže poškodiť vegetáciu, vydali meteorológovia pre juhozápad a južnú polovicu územia SR na nedeľňajšie skoré ráno i na noc z nedele na pondelok (7. 4.). Počas najbližšej noci a rána môže teplota klesnúť na mínus štyri, v prvých hodinách pondelka dokonca až na mínus šesť stupňov Celzia.

V severných okresoch Slovenska môže v noci a počas nedeľňajšieho rána snežiť, pričom môže napadnúť až päť centimetrov snehu. Na severnom Slovensku, ale i na Horehroní v centrálnej časti sa počas nedele môžu vytvárať tiež snehové jazyky a záveje. Na juhozápade i v okresoch východného Slovenska platí počas soboty i nedele výstraha pred nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť 65 – 85 km/h.

Môže hroziť mohutná víchrica

Silný vietor hrozí aj na horách severného a stredného Slovenska. „Nad pásmom lesa môže dosiahnuť až silu mohutnej víchrice s rýchlosťou 90 – 105 km/h,“ upozornili meteorológovia v rámci zvýšenej výstrahy, ktorá platí až do nedeľňajšieho predpoludnia.

„Za toto ochladenie môže teplotne výrazný studený front spojený s tlakovou nížou so stredom nad rozhraním Ruska a Ukrajiny, ktorý so sebou prináša masu arktického vzduchu do našej oblasti zo severu,“ informuje iMeteo.