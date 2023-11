Počasie sa prudko zmení: Záver týždňa prinesie výdatný dážď. Na týchto miestach sa očakáva aj sneženie

Na Slovensko mieri ďalšia vlna výdatného dažďa, prinesie ju tlaková níž putujúca z Jadranu. Očakáva sa aj sneženie, no zatiaľ vo vyšších polohách, informuje iMeteo.sk.

Na našom území sa počasie zhorší už v piatok 10. novembra. Tlaková níž sa presunie cez Taliansko smerom na východ , postupovať bude priamo k nám a potom ďalej do Poľska. Súvisieť s ňou bude aj zrážkové pole, ktoré prinesie niekoľko milimetrov zrážok aj, v niektorých oblastiach Slovenska to bude až niekoľko desiatok milimetrov.

Pršať bude od rána

Daždivo bude už od skorého rána, najskôr na západe a severozápade Slovenska, kde sa zrážkové pole zdrží väčšinu dňa. Popoludní sa už rozprší aj na strednom a východnom Slovensku. Zrážky by mali ustávať až v sobotu ráno, tlaková níž by k nám mala priniesť až do 30 mm zrážok.

Sneženie postupne klesá k nížinám

Zároveň na našom území pocítime aj ochladenie. Teplota sa v prvý víkendový deň nemusí dostať nad hranicu +10 °C. To prinesie aj sneženie, očakáva sa od od nadmorskej výšky okolo 900 m n.m.