Počasie na Slovensku sa úplne zbláznilo: Ideme z extrému do extrému a tento rok nebude iný

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík)/TASR/Sin-chua

Roland Brožkovič
TASR
Zvláštnosťou bolo aj dlhé trvanie určitého počasia, pričom po jeho ukončení rýchlo nasledoval úplne iný charakter počasia.

Na Slovensku bol minulý rok poznačený viacerými neštandardnými prejavmi počasia. Išlo o striedanie krajných prejavov počasia, pričom niektoré prípady boli aj extrémne. Zvláštnosťou bolo aj dlhé trvanie určitého počasia, pričom po jeho ukončení rýchlo nasledoval úplne iný charakter počasia, ktorý bol opakom predchádzajúceho. Uviedol to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

„Priemerná ročná teplota vzduchu v roku 2025 dosiahla na území Slovenska hodnotu 9,5 stupňa Celzia. Minulý rok sa tak zaradil ako ôsmy najteplejší rok od roku 1931 na Slovensku. V porovnaní s normálovým obdobím 1991 až 2020 dosiahla priestorová priemerná ročná teplota vzduchu v roku 2025 kladnú odchýlku, a to až 0,9 stupňa Celzia,“ priblížili odborníci.

Takmer vždy sa atakuje rekord

Zima 2024/2025 sa podľa SHMÚ zaradila medzi 14. najteplejšiu zimu od roku 1931 na Slovensku. Jar bola 17. najteplejšou jarou a leto 2025 patrí medzi 12. najteplejšie leto od roku 1931 na Slovensku. Minuloročná jeseň sa zaradila ako 27. najteplejšia jeseň. Maximálnu teplotu vzduchu namerali vlani na meteorologickej stanici Slovenský Grob 3. júla, a to 38,7 stupňa.

Naopak, najnižšia minimálna teplota bola na meteorologickej stanici Lomnický štít 31. decembra mínus 23,3 stupňa. „Maximálny počet tropických dní (50) zaznamenala meteorologická stanica Dudince, maximálny počet letných dní (107) bolo nameraných v Dolných Plachtinciach. Najviac tropických nocí, osem, bolo nameraných na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba,“ uviedol hydrometeorologický ústav.

Foto: TASR – Dano Veselsk

Zrážky na Slovensku v roku 2025 by mohli byť rozdelené do troch období. Prvé trvalo od začiatku roka do prvých dní júla a vyznačovalo sa výrazným a dlhotrvajúcim nedostatkom zrážok. Vyústilo to potom podľa odborníkov do mimoriadneho až extrémneho sucha. Druhé obdobie bolo od júla do novembra, keď zaregistrovali veľmi veľa zrážok. December mal mimoriadny nedostatok zrážok, tvrdí SHMÚ.

„V roku 2025 dosiahli najnižšie hodnoty ročného úhrnu atmosférických zrážok, iba o niečo viac ako 400 milimetrov, na niektorých miestach juhu Podunajskej nížiny. Najvyššie hodnoty ročného úhrnu atmosférických zrážok, vyššie ako 1500 milimetrov, boli zaregistrované na niektorých miestach v Tatrách a v Nízkych Tatrách,“ uviedli odborníci. Pokračovali, že minulý rok zaznamenali podnormálne ročné hodnoty dní so snehom. Neboli však také nízke ako v roku 2024.

SHMÚ sa tiež vyjadrilo k suchu v roku 2025. V januári boli na väčšine Slovenska mierne až veľmi suché podmienky, ktoré najvýraznejšie zasahovali západ a stred krajiny. „Na území celého Slovenska chýbalo v januári v 90-dňovom okne viac ako 50 milimetrov zrážok. V mnohých, najmä horských častiach stredného Slovenska to bolo už viac ako 100 milimetrov zrážok,“ podotkli odborníci.

Krátkodobé zmiernenie sucha nastalo podľa nich na prelome marca a apríla. Pôdne sucho vyvrcholilo na začiatku júla, keď extrémne suché podmienky zaberali až 87,5 percenta územia. „To je až o štvrtinu územia Slovenska viac ako v roku 2022,“ poznamenal SHMÚ.

