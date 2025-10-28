Po umeleckom povolaní netúžil. Herec zo seriálu Neuer prekvapil, čím chcel byť, jeho otvorené priznanie každého odrovná

Mnohí si ho pamätajú ako zabávača z Partičky či v role Michala Bajzu z Paneláka. Dnes ukazuje, že vie nielen zabaviť divákov, ale tiež vniesť do deja napätú atmosféru a emócie, ktoré sa často prenesú na samotných sledovateľov. Každou jednou častou v seriáli Neuer, kde hrá drsne pôsobiaceho vyšetrovateľa Ledeckého, dokazuje, aký má veľký talent a predvádza herecký výkon hodný ocenenia.
V kriminálnom seriáli možno vidieť Mariána Miezgu po boku Marka Igondu, pričom si obaja zjavne sadli. Tvoria dvojku, ktorá dodáva projektu dramatickú iskru, vďaka čomu si Neuer zamilovali mnohí diváci. Zdá sa, že herec, ktorý taktiež moderuje zábavnú šou Záhady tela, v ktorej známe osobnosti diskutujú o ľudskom tele a zdraví, je vo svojom živle. Napriek tomu však herectvo ani lekárstvo nebolo preňho vysnívaným povolaním, ako povedal pre Sme.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Po čom túžil?
Marián túžil po zaujímavej práci, čo by málokto o ňom povedal. „Ja som chcel byť autobusárom MHD, chodiť po trasách podľa harmonogramu, zastavovať na zastávkach, kde nastupujú ľudia. Zdravoveda bola niečo neprebádané, možnosť naučiť sa o sebe niečo nové,“ poznamenal umelec, ktorý sa zároveň naučil jednu vec. „Že treba počúvať svoje telo a aké má požiadavky, vyhovieť mu, pretože je to telo, v ktorom žijete,“ dodal.
Podľa herca sú preventívne prehliadky dôležité, čo spomenul v súvislosti so zábavnou šou. „Po štyridsiatke by preventívne prehliadky mali byť samozrejmosťou, hoci mám takých známych, ktorí rozprávajú, že kým nešli k doktorovi, nič im nebolo, a zrazu im je všetko. Ja si myslím, že keď sa niečo nezachytí včas, môže byť potom neskoro. Poznám ľudí z môjho okolia, ktorí na to doplatili,“ uviedol Marián.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Fanúšikovia nakoniec môžu byť radi, že sa z neho nestal lekár či vodič autobusu, ktorým pôvodne chcel byť. Aj vďaka jeho pôsobeniu v hereckom priemysle vznikajú seriály, v ktorých ukazuje majstrovské umenie a nespochybniteľný talent.
Nahlásiť chybu v článku