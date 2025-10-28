Po umeleckom povolaní netúžil. Herec zo seriálu Neuer prekvapil, čím chcel byť, jeho otvorené priznanie každého odrovná

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Od herectva to má ďaleko.

Mnohí si ho pamätajú ako zabávača z Partičky či v role Michala Bajzu z Paneláka. Dnes ukazuje, že vie nielen zabaviť divákov, ale tiež vniesť do deja napätú atmosféru a emócie, ktoré sa často prenesú na samotných sledovateľov. Každou jednou častou v seriáli Neuer, kde hrá drsne pôsobiaceho vyšetrovateľa Ledeckého, dokazuje, aký má veľký talent a predvádza herecký výkon hodný ocenenia. 

V kriminálnom seriáli možno vidieť Mariána Miezgu po boku Marka Igondu, pričom si obaja zjavne sadli. Tvoria dvojku, ktorá dodáva projektu dramatickú iskru, vďaka čomu si Neuer zamilovali mnohí diváci. Zdá sa, že herec, ktorý taktiež moderuje zábavnú šou Záhady tela, v ktorej známe osobnosti diskutujú o ľudskom tele a zdraví, je vo svojom živle. Napriek tomu však  herectvo ani lekárstvo nebolo preňho vysnívaným povolaním, ako povedal pre Sme.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Po čom túžil?

Marián túžil po zaujímavej práci, čo by málokto o ňom povedal. „Ja som chcel byť autobusárom MHD, chodiť po trasách podľa harmonogramu, zastavovať na zastávkach, kde nastupujú ľudia. Zdravoveda bola niečo neprebádané, možnosť naučiť sa o sebe niečo nové,“ poznamenal umelec, ktorý sa zároveň naučil jednu vec. „Že treba počúvať svoje telo a aké má požiadavky, vyhovieť mu, pretože je to telo, v ktorom žijete,“ dodal.

Podľa herca sú preventívne prehliadky dôležité, čo spomenul v súvislosti so zábavnou šou. „Po štyridsiatke by preventívne prehliadky mali byť samozrejmosťou, hoci mám takých známych, ktorí rozprávajú, že kým nešli k doktorovi, nič im nebolo, a zrazu im je všetko. Ja si myslím, že keď sa niečo nezachytí včas, môže byť potom neskoro. Poznám ľudí z môjho okolia, ktorí na to doplatili,“ uviedol Marián.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Fanúšikovia nakoniec môžu byť radi, že sa z neho nestal lekár či vodič autobusu, ktorým pôvodne chcel byť. Aj vďaka jeho pôsobeniu v hereckom priemysle vznikajú seriály, v ktorých ukazuje majstrovské umenie a nespochybniteľný talent.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nikdy vás nezradia. Len na tieto 3 znamenia zverokruhu sa dá stopercentne spoľahnúť, sú najviac…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí
Budú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmenyBudú v sobotu na Sviatok Všetkých svätých otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Radik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo videoRadik bol postrach Ruska: Škrtil 90-ročné ženy, tvrdil, že ich to nebolí a len sa chcel najesť. Náhodou ho zachytilo video
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac