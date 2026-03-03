Po tlačovke Fica prišla razia: Opozícia hovorí o politickej pomste. PS zbiera podpisy na odvolanie Tibora Gašpara

V súvislosti so zadržaním viacerých policajtov z tímu okolo Jána Čurillu, ako aj prokurátora Michala Šúreka je potrebné všimnúť si načasovanie. Na dnešnej tlačovej konferencii na to upozornil predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka.
Poukázal pritom na to, že pred dvoma dňami, v nedeľu 1. marca, mal predseda vlády Robert Fico tlačovú konferenciu, kde útočil práve na prokurátora Šúreka, pričom avizoval podanie trestného oznámenia. „A aká náhoda, že o dva dni si po nich (Šúreka, ako aj čurillovcov, pozn. SITA) prídu policajti z inšpekcie. A aká náhoda, že je to ten prokurátor, ktorý podával obžalobu na Tibora Gašpara, ktorého súd (v kauze Očistec, pozn. SITA) začína 11. mája,“ skonštatoval Šimečka.
PS začína zbierať podpisy na odvolanie Gašpara
Líder progresívcov sa pýta, či je možné, že premiér v nedeľu nevedel o pláne zadržať policajtov a prokurátora. „Ale ak chcete vedieť a cítiť, ako sa žije v policajnom štáte, tak napríklad takto. Že premiér z úradu vlády na niekoho zaútočí a o dva dni ho zoberie polícia,“ zdôraznil Šimečka. Doplnil, že ide o veľmi zlú správu o stave Slovenska.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko začína zbierať podpisy na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Reaguje tak na dnešné udalosti okolo prokurátora Michala Šúreka, ktorého polícia odviedla priamo z priestorov Generálnej prokuratúry SR.
Okrem neho zadržali aj viacerých policajtov. Šúrek je prokurátorom, ktorý podal obžalobu na Gašpara. „Pred dvoma dňami na tohto prokurátora útočili na úrade vlády na tlačovej konferencii, na ktorej boli premiér Robert Fico, minister obrany Robert Kaliňák, advokát Marek Para aj Tibor Gašpar. To je taký gigantický konflikt záujmov, že už nie je na čo čakať. V právnom štáte nie je možné, aby bol Tibor Gašpar naďalej podpredsedom národnej rady,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka. Hnutie ho chce odvolávať na mimoriadnej schôdzi parlamentu.
Kritika zo strany SaS
Exministerka spravodlivosti a poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Mária Kolíková pripomenula, že v nedeľu sme namiesto informácií o bezpečnostnej situácii vo svete počúvali premiéra Roberta Fica, ministra obrany Roberta Kaliňáka, podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara a advokáta Mareka Paru, ako avizujú trestné oznámenia na prokurátora Šúreka. „O pár dní prichádza policajná razia. Ako inak by to vyzeralo, keby bol proces spolitizovaný?“ spýtala sa Kolíková.
Podľa nej je mimoriadne problematické, keď sa na politických tlačových besedách objavujú osoby priamo spojené s obhajobou obvinených v kauzách, ktoré sa aktuálne vyšetrujú.
„Advokát Marek Para zastupuje viacerých obvinených v citlivých kauzách. Keď stojí na tlačovej besede spolu s premiérom a oznamujú konkrétne kroky voči vyšetrovateľom a prokurátorovi, vyvoláva to vážne pochybnosti. Pýtam sa aj Slovenskej advokátskej komory, či je takýto postup v poriadku,“ uviedla poslankyňa.
Demokrati hovoria o politickej pomste
Zadržanie vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu je podľa opozičnej strany Demokrati vážny zásah do dôvery v právny štát. Ide podľa nich o krok, ktorý prichádza bezprostredne po verejných útokoch Roberta Fica na čurillovcov a vyvoláva zásadné otázky o motíve a načasovaní celej akcie.
„Ide o politickú pomstu, na ktorú si v nedeľu na tlačovej konferencii pripravoval pôdu Robert Fico. Zadržanie prišlo dva dni po tom, čo na nich verejne útočil. Poviem to ironicky: buď o tom premiér vedel, alebo o tom vedel,“ skonštatoval podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Zároveň pripomenul, že zadržaní vyšetrovatelia dlhodobo deklarujú pripravenosť spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. „Ak nemajú problém spolupracovať, prečo bolo potrebné realizovať ozbrojený zásah v blízkosti škôlky? Prečo bolo nevyhnutné demonštrovať silu spôsobom, ktorý pôsobí zastrašujúco? Toto nepovažujeme za štandardný procesný postup, ale za demonštratívne silové gesto,“ vyhlásil Šeliga.
Reakcia KDH
Keď do dverí vrazia kukláči deň po tlačovke premiéra Fica, nesmierne to podľa Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) zaváňa politickou pomstou a mediálnou justíciou. Podpredseda KDH Viliam Karas v tejto súvislosti ostro kritizuje formu a načasovanie celého zásahu, ktorý vrhá zlý tieň na prácu orgánov činných v trestnom konaní.
„So znepokojením sledujem aktuálne udalosti súvisiace so zatýkaním skupiny vyšetrovateľov a prokurátora za účasti policajných kománd a kukláčov. Rovnako ako v minulosti, aj dnes považujem takéto postupy, navyše bezprostredne po tlačovke predstaviteľov vlády, za veľmi nebezpečné a zaváňajúce politickou pomstou. Som presvedčený, že tento spôsob mediálnej justície škodí dôvere v právny štát aj samotnej vyšetrovanej veci,“ uviedol Karas.
Policajná inšpekcia potvrdila akciu
Policajná inšpekcia dnes potvrdila, že vyšetrovateľ špecializovaného tímu Veritas vykonal rozsiahlu policajnú akciu pod názvom „Kajúcnik“, v rámci ktorej obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu zo závažnej trestnej činnosti.
Konkrétne ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa dotyční mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených boli podľa Úradu inšpekčnej služby zadržané aj dve podozrivé osoby. Zadržaní boli podľa medializovaných informácii policajti Ján Čurilla, Róbert Magula, Roman Staš, Pavol Ďurka, Branislav Dunčko a Alžbeta Farkašová. Rovnako policajná inšpekcia zadržala aj prokurátora Michala Šúreka.
