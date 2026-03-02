Po ťažkej chorobe zomrel novinár Juraj Javorský. Mal 52 rokov

Slovenskú mediálnu scénu zasiahla smutná správa. Vo veku 52 rokov zomrel Juraj Javorský, dlhoročný novinár a zástupca šéfredaktora Denníka N.
O jeho úmrtí informoval samotný Denník N. Podľahol ťažkej a nevyliečiteľnej chorobe, s ktorou bojoval posledné tri roky. Javorský pôsobil v redakcii denníka SME, kde sa stal vedúcim ekonomického oddelenia, potom zástupcom šéfredaktora. Neskôr stál pri zrode Denníka N, do ktorého odišiel po vstupe finančnej skupiny Penta do vydavateľstva Petit Press.
S chorobou bojoval tri roky
Kolegovia si ho pamätajú ako človeka s nadhľadom, presným úsudkom a osobitým humorom. Bol rešpektovaným novinárom aj blízkym priateľom mnohých kolegov.
Choroba mu vstúpila do života pred troma rokmi. Napriek vážnej diagnóze sa jeho stav na čas zlepšil a opäť sa zapájal do redakčného diania. V posledných mesiacoch sa však jeho zdravotný stav opäť zhoršil.
