Krvavá dráma na svetoznámej pláži: Dvaja muži spustili streľbu, na zemi leží niekoľko tiel

Roland Brožkovič
TASR
Jeden podozrivý strelec bol postrelený políciou, zatiaľ čo ďalší bol zadržaný

Austrálska polícia v nedeľu vyzvala verejnosť, aby sa ukryla do bezpečia počas streľby na pláži Bondi Beach v Sydney. Podľa miestnych médií je po streľbe dvoch ozbrojencov na mieste niekoľko ležiacich tiel. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Polícia reaguje na vyvíjajúci sa incident na pláži Bondi Beach a nalieha na verejnosť, aby sa oblasti VYHLA. Každý, kto sa nachádza na mieste činu, by sa mal ukryť,“ uviedla polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Bezprostredne neboli k dispozícii žiadne údaje o prípadných obetiach. Záchranári oznámili, že po streľbe previezli osem ľudí do nemocníc.

„Môžeme vám len oznámiť, že sme na mieste ošetrili viacero ľudí a v tejto fáze sme osem previezli do rôznych nemocníc v Sydney,“ povedal agentúre AFP hovorca záchrannej služby Nového Južného Walesu.

Dve osoby zadržali

Dve osoby boli zadržané, uviedla polícia a varovala, že operácia „pokračuje“. Ľudia by sa mali vyhýbať tejto oblasti, poslúchať policajné pokyny a neprekračovať policajné hranice. Denník Sydney Morning Herald uviedol, že jeden podozrivý strelec bol postrelený políciou, zatiaľ čo ďalší bol zadržaný.

Pláž Bondi vo východnom Sydney je najznámejšou plážou Austrálie, ktorá najmä cez víkendy priťahuje obrovské množstvo surferov, plavcov a turistov.

