Po mesiacoch konečne prichádza zmena: Pozrite si veľký prehľad nemocníc, ktoré rušia zákaz návštev

Foto: TASR/Ján Krošlák

Michaela Olexová
SITA
Nemocnice postupne rušia zákaz návštev, pričom však tento zákaz pretrváva vo viacerých medicínskych inštitúciách aj naďalej.

Naposledy povolenie návštev ohlásila Nemocnica (nem.) Penta Hospitals Galanta a predtým Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina a predchádzala tomu ešte kysucká nemocnica s poliklinikou (KNsP) Čadca.

Vo februári zrušila zákaz návštev Nem. Agel Zlaté Moravce, Nem. Penta Hospitals Dunajská Streda, Nem. Bory aj Nemocnica s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica. Zákaz návštev zrušila aj NsP Ilava, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Vranov nad Topľou. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky oznámil pretrvávanie zákazu návštev v niektorých zariadeniach. Informovali o tom priebežne jednotlivé inštitúcie.

Galanta, Žilina, Zlaté Moravce aj Čadca

NsP Sv. Lukáša Galanta ruší zákaz návštev na všetkých jej lôžkových oddeleniach od soboty. Informovala o tom PR špecialistka uvedenej siete nemocníc Bianka Krejčíová.

Zmena nastala približne po mesiaci, nariadenie platilo od 5. februára. „Dôvodom zrušenia zákazu návštev je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti, opatrenie teda už nie je považované za nevyhnutné z hľadiska prevencie ďalšieho prenosu infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi,“ uviedla Krejčíová.

Foto: TASR – Ján Krošlák

Následne zruší zákaz aj FNsP Žilina, od pondelka (9. 3.) povolí návštevy hospitalizovaných pacientov, informovala na svojich verejných komunikačných kanáloch. „Keďže evidujeme zlepšenie epidemiologickej situácie, návštevy budú od pondelka povolené na všetkých oddeleniach žilinskej nemocnice,“ odôvodnila na svojom profile sociálnej siete s tým, že zákaz platil takmer dva mesiace (od 13. 1.).

KNsP Čadca pre zlepšenú epidemiologickú situáciu zrušila zákaz návštev na lôžkových oddeleniach od stredy (4. 3.). Inštitúcia o tom informovala v utorok (3. 3.) na svojej stránke sociálnej siete.

Nemocnica v Zlatých Moravciach zrušila zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach (od 25. 2.). Informovala o tom v daný deň manažérka komunikácie uvedenej siete nemocníc Jarmila Ševčíková. „Návštevy umožnila zlepšená situácia akútnych respiračných ochorení (ARO), hlavne chrípky a znížený nárast chorobnosti v okrese za uplynulé obdobie,“ odôvodnila. Doplnila, že uvedená inštitúcia rozhodnutím zakázať návštevy hospitalizovaných pacientov reagovala na vtedajší vývoj epidemiologickej situácie v regióne a tiež prijala odporúčania krajskej hygieničky.

„Príbuzných aj naďalej prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel,“ uviedla riaditeľka predmetnej nemocnice Nina Horniaková. Návštevy povolila počas návštevných hodín v čase od 14:00 do 16:00 počas pracovných dní, cez víkend aj v dňoch pracovného pokoja. „Vedenie nemocnice zároveň zdôrazňuje, že ošetrujúci lekár má právo okamžite ukončiť návštevu v prípade nedodržania stanovených režimových opatrení,“ upozornila Ševčíková.

Režimové opatrenia, teda zákaz návštev, vtedy aj naďalej zostali v platnosti pre jedno z lôžkových oddelení a jednotku intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva. „Počas zákazu sú povolené výnimky k pacientom, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, k ťažko chorým a zomierajúcim pacientom, kňazom a ostatným duchovným za účelom podávania sviatostí. Výnimka zákazu je tiež udelená k pacientom pri náhlom zhoršení zdravotného stavu. Všetky po prednostnom súhlase primára alebo službukonajúceho lekára,“ dodala Horniaková.

Ilava, Dunajská Streda, Bojnice, Bory aj Považská Bystrica

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac