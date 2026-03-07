Po mesiacoch konečne prichádza zmena: Pozrite si veľký prehľad nemocníc, ktoré rušia zákaz návštev

Naposledy povolenie návštev ohlásila Nemocnica (nem.) Penta Hospitals Galanta a predtým Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Žilina a predchádzala tomu ešte kysucká nemocnica s poliklinikou (KNsP) Čadca.
Vo februári zrušila zákaz návštev Nem. Agel Zlaté Moravce, Nem. Penta Hospitals Dunajská Streda, Nem. Bory aj Nemocnica s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica. Zákaz návštev zrušila aj NsP Ilava, NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach a NsP Vranov nad Topľou. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky oznámil pretrvávanie zákazu návštev v niektorých zariadeniach. Informovali o tom priebežne jednotlivé inštitúcie.
Galanta, Žilina, Zlaté Moravce aj Čadca
NsP Sv. Lukáša Galanta ruší zákaz návštev na všetkých jej lôžkových oddeleniach od soboty. Informovala o tom PR špecialistka uvedenej siete nemocníc Bianka Krejčíová.
Zmena nastala približne po mesiaci, nariadenie platilo od 5. februára. „Dôvodom zrušenia zákazu návštev je stabilizácia až pokles chrípkovej chorobnosti, opatrenie teda už nie je považované za nevyhnutné z hľadiska prevencie ďalšieho prenosu infekcie medzi hospitalizovanými pacientmi,“ uviedla Krejčíová.
Následne zruší zákaz aj FNsP Žilina, od pondelka (9. 3.) povolí návštevy hospitalizovaných pacientov, informovala na svojich verejných komunikačných kanáloch. „Keďže evidujeme zlepšenie epidemiologickej situácie, návštevy budú od pondelka povolené na všetkých oddeleniach žilinskej nemocnice,“ odôvodnila na svojom profile sociálnej siete s tým, že zákaz platil takmer dva mesiace (od 13. 1.).
KNsP Čadca pre zlepšenú epidemiologickú situáciu zrušila zákaz návštev na lôžkových oddeleniach od stredy (4. 3.). Inštitúcia o tom informovala v utorok (3. 3.) na svojej stránke sociálnej siete.
Nemocnica v Zlatých Moravciach zrušila zákaz návštev pacientov na lôžkových oddeleniach (od 25. 2.). Informovala o tom v daný deň manažérka komunikácie uvedenej siete nemocníc Jarmila Ševčíková. „Návštevy umožnila zlepšená situácia akútnych respiračných ochorení (ARO), hlavne chrípky a znížený nárast chorobnosti v okrese za uplynulé obdobie,“ odôvodnila. Doplnila, že uvedená inštitúcia rozhodnutím zakázať návštevy hospitalizovaných pacientov reagovala na vtedajší vývoj epidemiologickej situácie v regióne a tiež prijala odporúčania krajskej hygieničky.
„Príbuzných aj naďalej prosíme o dodržiavanie protiepidemiologických pravidiel,“ uviedla riaditeľka predmetnej nemocnice Nina Horniaková. Návštevy povolila počas návštevných hodín v čase od 14:00 do 16:00 počas pracovných dní, cez víkend aj v dňoch pracovného pokoja. „Vedenie nemocnice zároveň zdôrazňuje, že ošetrujúci lekár má právo okamžite ukončiť návštevu v prípade nedodržania stanovených režimových opatrení,“ upozornila Ševčíková.
Režimové opatrenia, teda zákaz návštev, vtedy aj naďalej zostali v platnosti pre jedno z lôžkových oddelení a jednotku intenzívnej starostlivosti oddelenia vnútorného lekárstva. „Počas zákazu sú povolené výnimky k pacientom, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, k ťažko chorým a zomierajúcim pacientom, kňazom a ostatným duchovným za účelom podávania sviatostí. Výnimka zákazu je tiež udelená k pacientom pri náhlom zhoršení zdravotného stavu. Všetky po prednostnom súhlase primára alebo službukonajúceho lekára,“ dodala Horniaková.
